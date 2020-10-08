Крутой назвал причину «войны» с Фадеевым и Агаларовым

Москва, 8 октября. Продюсер и музыкант Игорь Крутой рассказал свою версию «холодной войны» с коллегами Максом Фадеевым и Эмином Агаларовым на Youtube-шоу «Алена, блин».

Все началось после того, как «Российскую медиагруппу» «отдали» бизнесмену Владимиру Киселеву, пояснил Крутой. Он решил, что нужно делать что-то свое и предложил бизнесмену Михаилу Гуцериеву создать радиостанцию.

Эта идея получила поддержку у многих продюсеров. Но Гуцериев пошел дальше и предложил организовать музыкальную премию на базе этого радио.

В итоге Крутой решил сделать премию национальной и договорился с «Россией 1» о выходе шоу в прайм-тайм. Но затем Крутому понадобилось срочно уехать. В его отсутствие Макс Фадеев пожаловался, что Крутой сам все решает.

По словам Крутого, к этому спору подключился Эмин Агаларов. Он заявил, что Крутой взял 1,5 млрд долларов на организацию музыкальной премии.

«Это ложь, чистейшее вранье. Чтобы меня опорочить в мое отсутствие, когда я не мог ответить», – вспомнил композитор.

После этого инцидента Крутой сообщил Гуцериеву, что не может работать с Агаларовым и Фадеевым. В итоге проектом стал управлять один Крутой, а коллеги покинули его.

В многочисленных интервью продюсер подчеркивал, что оценивает каждое слово коллег. Он не любит вранье и не доверяет тем, кто переворачивает чьи-то слова. Так он раскритиковал журналистку Ксению Собчак после ее заявления о певце Льве Лещенко, который якобы заразил коронавирусом многих артистов.