Толкалина восхитила фанатов морским фото в полупрозрачной рубашке

Москва, 8 октября. Актриса Любовь Толкалина восхитила поклонников морским кадром в полупрозрачной белой блузе в своем Instagram.

Фотография появилась в профиле артистки в день рождения одной из ее любимых поэтесс — Марины Цветаевой. В честь этой даты Толкалина под кадром процитировала ее стихотворение «Безумье — и благоразумье…».

На фото актриса запечатлена в движении на скалистом морском берегу. Садящееся за ее спиной солнце выгодно освещает стройную фигуру под полупрозрачной просторной блузкой. Толкалина, играя с ее подолом, обнажает длинные подтянутые ноги, которые вызвали бурю восторгов у подписчиков знаменитости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba) 8 Окт 2020 в 1:36 PDT

«Фотография очень удачная. И видно не столь мастерство фотографа, как мастерство Всевышнего. Стихи излишни!» — восхитился vitaliikozlov1967. «Вышла из пены морской, как Афродита», — сравнил ruslan_iskra23. «Шикарное сексуальное фото, завораживает…» — отметил sergei_2848.

Впрочем, в комментариях под публикацией появились и хейтеры. Некоторые фолловеры пришли в негодование от сочетания эротической фотографии и поэзии Серебряного века. Впрочем, поддержки у других подписчиков такие комментарии не нашли.

Любовь Толкалина любит радовать поклонников полуобнаженными фотографиями, не скрывая того, что находится в прекрасной форме. На свои именины в ее блоге появился кадр, на котором артистка предстала в образе русалки, прикрывающей обнаженную грудь морскими раковинами. Хочется отметить, что фото тоже появилось на странице Толкалиной в литературном сопровождении — знаменитость процитировала в комментариях отрывок из рассказа Евгения Сулеса «Немного о любви».