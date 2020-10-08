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Толкалина восхитила фанатов морским фото в полупрозрачной рубашке

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Толкалина восхитила фанатов морским фото в полупрозрачной рубашке

Москва, 8 октября. Актриса Любовь Толкалина восхитила поклонников морским кадром в полупрозрачной белой блузе в своем Instagram.

Фотография появилась в профиле артистки в день рождения одной из ее любимых поэтесс — Марины Цветаевой. В честь этой даты Толкалина под кадром процитировала ее стихотворение «Безумье — и благоразумье…».

На фото актриса запечатлена в движении на скалистом морском берегу. Садящееся за ее спиной солнце выгодно освещает стройную фигуру под полупрозрачной просторной блузкой. Толкалина, играя с ее подолом, обнажает длинные подтянутые ноги, которые вызвали бурю восторгов у подписчиков знаменитости.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)

«Фотография очень удачная. И видно не столь мастерство фотографа, как мастерство Всевышнего. Стихи излишни!» — восхитился vitaliikozlov1967.

«Вышла из пены морской, как Афродита», — сравнил ruslan_iskra23.

«Шикарное сексуальное фото, завораживает…» — отметил sergei_2848.

Впрочем, в комментариях под публикацией появились и хейтеры. Некоторые фолловеры пришли в негодование от сочетания эротической фотографии и поэзии Серебряного века. Впрочем, поддержки у других подписчиков такие комментарии не нашли.

Любовь Толкалина любит радовать поклонников полуобнаженными фотографиями, не скрывая того, что находится в прекрасной форме. На свои именины в ее блоге появился кадр, на котором артистка предстала в образе русалки, прикрывающей обнаженную грудь морскими раковинами. Хочется отметить, что фото тоже появилось на странице Толкалиной в литературном сопровождении — знаменитость процитировала в комментариях отрывок из рассказа Евгения Сулеса «Немного о любви».

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