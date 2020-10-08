На центральной площади Пловдива отметили день рождения президента России

Жители второго по величине болгарского города — Пловдива — собрались в центре, чтобы отметить 68-летие президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия стало содружество русофилов «Капитан Петко Войвода».

Несмотря на то, что проведение торжества заранее согласовали с мэрией города, болгарские СМИ интереса к нему не проявили. Тем не менее люди узнали о мероприятии из социальных сетей и начали приходить задолго до его начала. Организаторы в центре площади установили большой тент, на котором закрепили транспарант с надписью:

«Честит рожден ден (Поздравляем с днем рождения. — Прим. ФАН)».

С двух сторон организаторы мероприятия повесили портреты президента России. Гостей праздника угощали чаем с конфетами. На самоваре красовались флаги России и Болгарии. Всем пришедшим дарили значки с изображением Владимира Путина.

Изначально планировалось показать на экране кадры с мероприятий, в которых принимал участие президент России. По техническим причинам сделать это не удалось. Но на площади в течение всего праздника звучали песни о Владимире Путине.

Интересно было пообщаться с болгарами и узнать, почему они пришли на площадь. Местный житель Ивайло Сотиров признался:

«Я был уверен, что из того кошмара, в котором оказалась Болгария, нам уже не выбраться, но Путин на примере России показал, что восстановление возможно. И я очень надеюсь, что придет время и Болгария повторит путь России».

Супруги Ивет и Стилян Ангеловы рассказали, что своего сына они назвали Владимиром, в честь президента РФ. Глава семейства сообщил, что с женой он постоянно смотрит российское телевидение, паре нравится, как Владимир Путин общается с народом:

«Наши, да и европейские «вожди», когда выступают, то стараются обходить проблемы. Они только бесконечно талдычат об общем евроатлантическом доме, в котором «уже жить хорошо, а скоро будет еще лучше». В чем конкретно будет это улучшение и когда оно будет — не сообщают. При этом мы в последнее время живем все хуже и хуже. А Путин, он просто сообщает об уже принятых решениях, об улучшении жизни русских. Не скрывает и проблем, но, говоря о них, сообщает, что делается для их решения и когда это произойдет. И самое главное, — он всегда выполняет свои обещания».

Пенсионер Петко Аянов, вспоминал времена СССР и сравнивал их с нынешним сотрудничеством с ЕС:

«Тогда бензин стоил стотинки (копейки. — Прим. ФАН) в буквальном смысле этого слова, как и вся коммуналка. Тогда никому и в голову не приходило выключать отопление зимой, чтобы сэкономить деньги. Тогда тысячи болгар учились в СССР не только бесплатно, а еще и стипендию получали за это. А сейчас даже за университеты в Болгарии надо платить, чтобы учиться в ЕС — берут кредит. Тогда мы тоже ездили работать за границу, к вам. Я после двух лет работы в Коми АССР заработал на хорошую квартиру, а сейчас внук за три года работы в Бельгии заработал только на подержанную машину. Да что говорить, нас тогда было девять миллионов, а сейчас семь! Это не от хорошей жизни».

Множество болгар отмечали, что отсутствие российских туристов в стране в этом году развеяло миф, что путешественники из ЕС их могут заменить. Это признали и руководители соответствующих болгарских ведомств.

Празднование посетили уважаемые жители Пловдива. Среди них публицист и писатель Елена Хайтова — дочь классика болгарской литературы Николая Хайтова, которая рассказала, как радовался ее отец, когда его произведения были переведены на русский язык.

Был Георги Найденов — руководитель Международной академии журналистики, который вспоминал, как в качестве корреспондента Болгарского телеграфного агентства провел 10 месяцев в Афганистане с советскими офицерами и солдатами, а также о многолетней работе в Москве. Также Найденов рассказал о своей новой книге о Сталине.

Пришел на праздник и известный в городе бизнесмен и русофил Христо Барутчиев, который на кладбище советских воинов установил памятник — большую плиту со звездой и надписями на русском и болгарском языках. Он сообщил, что скоро в Пловдиве на одноименной улице будет установлен и бюст выдающемуся русскому дипломату, графу Николаю Игнатьеву.

Через некоторое время выключили освещение именно на той половине центральной площади, где отмечался день рождения Владимира Путина. После этого гости праздника начали шутить, что ЕС довел Болгарию до такого состояния, что уже и на освещение денег нет. А в конце встречи все твердо решили собраться на этом месте ровно через год.