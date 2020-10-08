В ОДКБ оценили последствия вмешательства Турции в конфликт в Карабахе

Москва, 8 октября. Прямое вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе может привести к деструктивным последствиям. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, передает РИА Новости.

«Я думаю, что до этого не дойдет​​​. Любое вмешательство третьих стран в этот процесс деструктивен... Вы обратите внимание на взвешенную позицию ОДКБ в этом конфликте, очень осторожную, это делается с той целью, чтобы не навредить переговорному процессу», — пояснил он.

С 27 сентября Армения и Азербайджан продолжают активные боевые действия в Нагорном Карабахе. Это самое серьезное обострение конфликта в регионе за последние 30 лет. Баку и Ереван сообщают о многочисленных потерях в живой силе и технике, а также погибших и пострадавших среди мирного населения.

29 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.

Позднее глава Правительства Армении Никол Пашинян заявил, что на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе воюют террористы с Ближнего Востока, которые были направлены Турцией. Премьер подчеркнул, что главным условием перемирия в Нагорном Карабахе является уход Турции с Южного Кавказа.