Штрафы за отказ от вакцинации не вошли в новый КоАП

Москва, 8 октября. Штрафы за отказ от вакцинации исключены из текущей редакции нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Об этом заявил РИА Новости член рабочей группы по подготовке проекта нормативного акта, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

«Нет этого. Убрали», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Предыдущая версия проекта кодекса предусматривала для граждан из группы риска штраф за отказ от предписанных медосмотров и прививок до 7 тыс. рублей. В Роспотребнадзоре объясняли, что штрафы коснутся только профессиональных групп риска.

В настоящее время проект нового КоАП дорабатывается. Он учитывает позиции заинтересованных госорганов и организаций и предложения граждан.

Первое публичное обсуждение нового проекта кодекса проводилось в период с 30 января по 27 апреля. Предполагалось, что усовершенствованный КоАП вступит в силу 1 января 2021 года. Но сроки подготовки новой редакции сдвинулись из-за большого количества поступивших замечаний и предложений.

Первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова отмечала, что новый кодекс стал более удобным и понятным для граждан, в него вошли 70% предложений регионов.

Недавно стало известно, что в России могут ввести штрафы до трех тысяч рублей за парковку на газонах и проезд по ним. Об изменениях говорится в проекте статьи 16.9 «Нарушения требований в области благоустройства территории» нового КоАП.