Ершов заявил, что треть кинотеатров не вернется к работе после пандемии

Москва, 8 октября. Продюсер Станислав Ершов заявил, что многие кинотеатры России не вернутся к работе после пандемии. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Как отметил продюсер и председатель правления Фонда «Кино & Театр» Ершов, месяцы пандемии из-за коронавируса крайне негативно повлияли на киноиндустрию.

«Мощность этой сферы измеряется количеством экранов. В нашей стране до введения ограничительных мер насчитывалось порядка 4,5 тысяч экранов. Я думаю, что треть из них теперь точно не вернутся к своей деятельности», — предположил Станислав Ершов.

По мнению эксперта, ситуацию онлайн-кинотеатры не спасают. Пандемия дала лишний раз понять, что никакой интернет никогда не заменит реального кино.