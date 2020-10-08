Ершов заявил, что треть кинотеатров не вернется к работе после пандемии

Москва, 8 октября. Продюсер Станислав Ершов заявил, что многие кинотеатры России не вернутся к работе после пандемии. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Как отметил продюсер и председатель правления Фонда «Кино & Театр» Ершов, месяцы пандемии из-за коронавируса крайне негативно повлияли на киноиндустрию.
«Мощность этой сферы измеряется количеством экранов. В нашей стране до введения ограничительных мер насчитывалось порядка 4,5 тысяч экранов. Я думаю, что треть из них теперь точно не вернутся к своей деятельности», — предположил Станислав Ершов.
По мнению эксперта, ситуацию онлайн-кинотеатры не спасают. Пандемия дала лишний раз понять, что никакой интернет никогда не заменит реального кино.
«Если сегодня говорить глобально об этой сфере, это единственный способ для продюсеров возвращать свои вложения, направленные на кинопроизводство. Никакие стриминги и платные платформы не принесут и нескольких процентов от того, что могли принести кинотеатры. Это не работает», – объяснил свою точку зрения Ершов.