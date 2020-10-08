Специалисты Сбера (Сбербанка России) рассказали ФАН о наиболее выгодных и льготных программах ипотечного кредитования в 2020 году.

О собственном жилье мечтает, наверное, каждый, кто его не имеет. Рынок аренды достаточно богат и позволяет выбрать квартиру на свой вкус и кошелек, но не все готовы отдавать внушительную сумму в чужой карман, когда можно практически те же деньги ежемесячно вносить за собственные квадратные метры. Накопить несколько миллионов за короткий срок под силу не многим, да и жить где-то надо.

Ипотека — отличный и часто единственный шанс приобрести отдельное жилье. Мы поговорили с экспертами в банковской сфере и выяснили, какие программы ипотечного кредитования существуют для разных групп граждан на сегодняшний день, а также узнали, как взять в долг у банка на максимально выгодных условиях.

Виды ипотечных программ 2020

Рассмотрим более подробно, какие разновидности ипотеки предлагают сегодня крупнейшие банки и остановимся подробнее на условиях получения и требованиях, предъявляемых к заемщикам.

Ипотека на покупку недвижимости на вторичном рынке

Как правило, банки на более выгодных условиях предоставляют займы желающим вложить деньги в квартиру в новостройке. Проценты по кредиту в таком случае зачастую оказываются значительно ниже, как и размер первоначального взноса. Однако многие люди все равно по тем или иным соображениям отдают предпочтение вторичному рынку жилья. Кто-то не готов или боится ожидать окончания строительства, другие не имеют возможности серьезно вкладываться в дорогостоящий ремонт с нуля и арендовать жилье на то время, пока в собственных стенах идут отделочные работы. Некоторые не доверяют качеству материалов, из которых за короткие сроки воздвигают современные панельки, а кто-то просто не любит многоэтажную застройку и хочет жить в сталинском доме с высокими потолками и широкими кирпичными стенами или предпочитает определенный район со сложившейся инфраструктурой. Причины могут быть разными, но факт остается фактом — желающих купить квартиру на вторичке по-прежнему много, а значит, спрос на соответствующие ипотечные кредиты тоже существует.

Минусы такого варианта:

перед тем, как приступить к выбору объекта, желательно найти и заручиться поддержкой надежного и грамотного специалиста по недвижимости, который тщательно проверит все документы. Дело в том, что покупка квартиры, в которой кто-то до вас уже жил, может иметь некоторые подводные камни, связанные с юридической чистотой будущей сделки. Недостаточная проверка документов может вылиться в серьезные неприятности для будущего собственника, вроде наличия скрытых наследников, отказников от приватизации, жильцов, находящихся на момент сделки в местах не столь отдаленных, или служащих в армии, и прочих неприятных сюрпризов, которые могут обернуться длительными судебными тяжбами за право обладания законно нажитым непосильным трудом;

стоимость жилья на вторичном рынке зачастую превышает цену за квартиру в новостройке без отделки;

условия кредитования, предлагаемые финансовой организацией, зачастую не столь привлекательны. Размеры ставок в большинстве банков начинаются от 8,9% годовых с минимальным первоначальным взносом 15%;

изношенные коммуникации;

отсутствие цивилизованного паркинга и благоустройства двора, плачевное состояние подъезда.

Итак, если вы хорошо взвесили все за и против, то вам придется пройти следующие шаги на пути к долгожданному новоселью.

Первым делом вы выбираете банк, в котором хотели бы кредитоваться. Вероятнее всего, это будет организация, которая предлагает самую выгодную процентную ставку. Далее покупателю предстоит собрать минимальный комплект документов (паспорт, СНИЛС, справка о доходах за последние шесть месяцев с места работы, свидетельства о заключении брака и рождении детей, если таковые имеются, заверенная в отделе кадров копия трудовой книжки) и предоставить их менеджеру, чтобы начать процедуру одобрения. После одобрения ипотеки можно приступать непосредственно к самому интересному — выбору объекта недвижимости. У заемщика есть порядка трех месяцев на то, чтобы определиться с предметом покупки. Если не уложитесь в этот срок, придется заново запрашивать одобрение у банка. Затем производится экспертная оценка выбранного объекта и его проверка экспертами. Только после этого возможен выход на сделку. Имейте в виду, что оценка квартиры — обязательный процесс, оплачивается она отдельно. Также придется отдать деньги за страхование жизни, которое гарантирует банку выплату имеющейся задолженности в случае кончины заемщика. Кроме того, существуют необязательные страховки, от которых человек вправе отказаться, но нужно иметь в виду, что это решение может повлечь за собой увеличение процентной ставки. После совершения сделки и подписания всех необходимых документов, вам потребуется в обязательном порядке зарегистрировать в соответствующем органе (как правило, отделение МФЦ) факт перехода права собственности на приобретаемую жилплощадь. Весь процесс, от момента обращения в банк до последней стадии — подтверждения целевого использования средств, займет у вас приблизительно месяц.

Ипотека на покупку квартиры в новостройке

Строительство новых домов ведется быстрыми темпами, и спрос на покупку новеньких квадратных метров постоянно растет. Действительно, соблазн стать первым владельцем квартиры весьма велик, ведь этот тип жилья лишен таких юридических опасностей, как появление обделенных наследников. Кроме того, многих привлекает возможность сразу сделать ремонт по своему вкусу, новые коммуникации, чистые входные группы, наличие удобных подземных паркингов, ухоженная придомовая территория. Все эти аргументы зачастую перевешивают страх перед тем, что застройщик обанкротится и не исполнит свои обязательства перед дольщиками, тем более что это, к счастью, стало встречаться все реже. Еще одним неоспоримым преимуществом являются льготные условия по ипотеке на недвижимость в строящихся объектах. Кроме того, потенциальному покупателю придется предварительно узнать, получил ли приглянувшийся застройщик аккредитацию от банка, что является залогом того, что с организацией все в порядке и дом точно достроят.

«Одной из самых востребованных является программа «Господдержка 2020», действие которой продлится до 1 ноября 2020 года. Ставки по ней начинаются всего от 2,6% на первые два года действия кредитного договора», — отмечают в пресс-службе Сбера.

Минимально можно взять 300 000 рублей, а максимальная сумма варьируется в зависимости от региона, в котором планируется совершить покупку. Для строящихся или готовых домов, расположенных на территории Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей, верхняя граница составляет 12 миллионов рублей, для остальных субъектов Российской Федерации предел в два раза ниже и равняется шести миллионам рублей. Такой займ рассчитан на срок до 20 лет, а размер первоначального взноса начинается от 15%. Важное условие — дом уже может быть введен в эксплуатацию, но покупка квартиры, по условиям государственной ипотечной программы, допускается только у юридического, а не физического лица.

Требования банка к заемщикам схожи с теми, что действуют для других ипотечных программ. Так, существует определенный возрастной ценз: человек, который хочет взять кредит на покупку жилья, должен быть не моложе 21 года, при этом на момент, когда ипотека будет полностью погашена, ему не должно быть больше 75 лет. Человек обязан иметь не менее года общего стажа за последнюю пятилетку и не менее полугода на последнем месте работы.

Не менее привлекательна программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Эксперты Сбера рассказывают, что на данный момент на нее действует самая низкая процентная ставка — от 1,2% годовых с дисконтом на два года, далее она составит от 4,7% годовых.

Стать счастливыми обладателями новенькой квартиры на льготных условиях могут молодые родители, у которых в период с 2018 по 2022 годы родился второй или последующий ребенок.

В остальном детали этой программы схожи с описанной выше. Воспользоваться ей разрешается для покупки у организации готового или находящегося на этапе строительства жилья, то есть на вторичку ее действие не распространяется. Предварительно придется накопить не меньше 15% от стоимости квартиры. Кредит выдается на срок от одного года до 30 лет. Минимальная его сумма — 300 000 рублей, максимальная — 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для других городов — вдвое меньше.

Для заемщиков действуют следующие правила:

оба супруга не могут быть старше 35 лет (включительно);

обязательно страхование жизни;

заемщик должен иметь подтвержденный официальный доход.

Если вы не соответствуете каким-то из представленных требований, отчаиваться не стоит, как и отказываться от идеи обзавестись собственным жильем в новом доме. Просто нужно понимать, что условия будут несколько другими, с большой долей вероятности не столь выгодными, но все же вполне выполнимыми. Ставка здесь начинается от 9%.

Обзавестись квартирой в новостройке можно следующими способами:

По договору долевого участия (ДДУ). Согласно документу, получаемому от застройщика, покупатель имеет долю в строящемся доме. Этот вид правоотношений с застройщиком регулируется федеральным законом и, по словам специалистов, является абсолютно безопасным способом купить квартиру в строящемся объекте, в отличие от предварительного договора долевого участия, который могут использовать для своих махинаций недобросовестные застройщики. По переуступке прав. В этом случае свои квадратные метры вы приобретаете у человека, который до этого купил их по ДДУ у юридического лица. По договору с жилищно-строительным кооперативом. Не самый надежный вариант, принимая во внимание тот факт, что покупатель располагает лишь членской книжкой. Здесь встречаются случаи повторных продаж, поэтому агенты по недвижимости советуют не рисковать и выбирать другие формы.

Перед тем, как начать ремонт в своей долгожданной квартире, вам придется пройти следующие шаги:

Найдите интересующий объект и узнайте у застройщика, в каких банках он прошел аккредитацию.

Соберите требуемый пакет документов (как правило, это заявление, паспорт, трудовая книжка и ее заверенная копия, справка о доходах с места работы по форме 2НДФЛ и другие документы, которые может запросить конкретный банк).

После получения одобрения представитель застройщика составляет ДДУ по согласованному с финансовой организацией образцу.

Далее назначается дата сделки, после совершения которой в течение 10 дней будет произведена регистрация ипотеки. Оформление в собственность происходит после завершения строительства и ввода в эксплуатацию.

Помимо перечисленных ипотечных программ, банки предоставляют такие виды ипотеки, как дальневосточная, военная, сельская, на коммерческую недвижимость. Кроме квартиры, можно купить дом, земельный участок или получить ипотеку на строительство дома. Взять в долг на собственную жилплощадь могут даже пенсионеры. Подробнее об этом — в следующих материалах ФАН.