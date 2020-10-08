Минздрав России дал рекомендации главам регионов из-за COVID-19

Москва, 8 августа. Главы регионов с непростой эпидемиологической обстановкой должны скорректировать графики работы предприятий и организаций, чтобы разгрузить общественный транспорт. Эти и другие рекомендации дал главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико, передает РИА Новости.

Эпидемиолог подчеркнул, что на фоне роста темпов заболеваемости COVID-19 необходимо создать условия для минимизации контактов. Он обратил внимание на необходимость соблюдения социальной дистанции.

«При этом в традиционные часы пик в общественном транспорте это практически невозможно», — указал Брико.

Специалист считает, что выходом из ситуации может стать изменение графиков работы. Это поможет снизить пассажиропоток в час пик и сдержать распространение коронавируса и других респираторных инфекций, которые активизируются осенью.

В России, согласно последним данным оперативного штаба, с начала пандемии зафиксировали 1 260 112 случаев коронавируса. Выписали по выздоровлению порядка 1 002 329 человек.

Вакцина против коронавируса нового типа уже начала поступать в регионы. В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки, распределение, а также организована вакцинация людей, входящих в группу риска, например медиков.

Пока не началась массовая вакцинация, врачи настоятельно рекомендуют не забывать про средства индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции. Особенно осторожными должны быть пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями. Кроме того, тяжелая форма болезни будет крайне опасна для беременных женщин, так как в этот период большинство лекарств противопоказано, подчеркнула акушер-гинеколог Екатерина Федорова в разговоре с «Ридусом».