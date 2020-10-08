Тела трех украинских военных обнаружили в квартире под Житомиром

Киев, 8 октября. Обстоятельства загадочной смерти трех украинских военных выясняют сотрудники полиции в Житомирской области. Тела мужчин обнаружили за пределами воинской части, в съемной квартире в селе Новоивницкое, сообщили в пресс-службе регионального ГУНП.

По данным ведомства, тела военных были найдены их коллегами. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из них не выявлено.

При дальнейшей проверке было установлено, что все умершие проходили службу по контракту. Двое из них — 23-летние военнослужащие из Сумской и Днепропетровской областей, еще один их сослуживец —21-летний уроженец Черновцов.

«Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили», — добавили в полиции.

Инцидент также прокомментировали представители командования сил логистики ВСУ. В сообщении на странице командования в Facebook сообщается, что отсутствие контрактников обнаружили 8 октября 2020 год во время утреннего построения. В ходе розыскных мероприятий военных обнаружили в их съемной квартире.