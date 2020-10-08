Российская стюардесса рассказала о самых раздражающих фразах пассажиров

Москва, 8 октября. Российская стюардесса назвала фразы, которые раздражают членов экипажа. Об этом она написала в своем Instagram.

Пассажиры часто просят стюардесс разместить ручную кладь на багажной полке. По словам бортпроводницы Карины, это не входит в их обязанности.

После открытия международных авиарейсов пассажиры стали много шутить о коронавирусе. Стюардессам не нравится, когда кто-то шутит о собственном здоровье.

Их также раздражают туристы, которые не хотят соблюдать меры безопасности. За некоторыми людьми в салоне нужно следить, чтобы они не снимали маски.

Экипаж корабля устает от просьб поменяться с кем-нибудь местом. Стюарды и стюардессы не должны присматривать за детьми на борту, это обязанности родителей.

Вопрос питания на борту тоже раздражает стюардесс. Сейчас авиакомпании пытаются сократить число контактов пассажиров и летного состава. Поэтому туристы могут рассчитывать только на стакан воды.

Ранее стали известны зарплаты бортпроводников, вторых пилотов и командиров воздушного судна. Оказалось, что простой бортпроводник зарабатывает до 60 тысяч рублей.