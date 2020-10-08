Елена Вторыгина: Нужно законодательно запретить детям слушать Моргенштерна

Никакой войны не надо: наших детей растлевает современная музыка — и не только. Ко мне как к депутату часто приходят на прием и говорят: «Мы уже с вами про «Дом-2» забыли, а мы не можем избавиться от этого шоу, которое уже больше 10 лет растлевает нашу молодежь». Сегодня наши дети, особенно в возрасте от 10 до 14 лет, впитывают все эти глупости, гадости, мерзости — даже слов не могу найти.

Мамы и папы меня поймут. Если на телевидении еще есть какие-то ограничения — хотя и недостаточно — то в Интернете их нет совсем! Это беспредел. Для детей не существует никаких ограничений, сегодня их кумиры — рэперы, которые поют про наркотики и секс.

Уверена, не каждый родитель готов ограничить своего ребенка и запретить ему самостоятельно путешествовать в Интернете. Или, предположим, у детей есть определенные ограничения дома, но они же оттуда выходят — и с друзьями или старшими детьми смотрят музыкальные клипы. Такие, что просто без слез невозможно смотреть. Все доступно, все возможно.

Когда родители приходят ко мне на прием, они спрашивают, до каких пор все это будет продолжаться, просят сделать что-то законодательно.

Однажды меня спросили, видела ли я клипы Моргенштерна. Я не знала, кто это, и мне включили его видео прямо на приеме. Мне стало плохо! И одна из мамочек говорит, что вот это смотрит ее 10-летний ребенок и повторяет за кумиром разные фразы провокационного характера.

И таких моргенштернов еще достаточно. Они же меняют свои названия, аккаунты, сайты — они работают быстрее, чем мы, депутаты. Сегодня одно название, завтра другое, послезавтра третье.

Но они должны нести ответственность в правовом поле за все свои песни, за вещи, которые они несут в мозги маленьких детей. Необходимо ставить ограничения на законодательном уровне.

Я не одна так считаю — сейчас мы рассматриваем этот вопрос в комитете, советуемся с активистами. Думаем, что можно сделать сегодня, как ограничить — и как это сделать правильно. Но любые наши ограничения критикуют. Ну и как тогда, скажите, спасти детей?

Я готова выслушать любого. Что сегодня нужно сделать, чтобы наши дети не слушали эту глупость? Что нужно сделать, чтобы этот товарищ, который поет эти песенки, понимал, что он будет наказан, если он будет допускать такие гнусности в своих песнях?

Кроме того, чтобы ограничить доступ ребенка в Интернет — и я давно об этом говорю — необходима цензура. Опять же, нас критикуют даже за само упоминание этого слова. Но все же какой-то цензор должен быть, невозможно все в эфир выдавать и через Интернет транслировать.

Разумеется, мы — демократическая страна, но не до такой степени, чтобы говорить о недопустимости цензуры, когда наших детей уничтожают.

Я считаю, что цензура должна быть. Пусть будет какая-то комиссия, пусть профессиональные люди смотрят.

Может, я не специалист, я просто бабушка и депутат. Но я не могу не реагировать, когда избиратели ко мне обращаются. Поэтому мы сегодня с нашей рабочей группой думаем, что еще можно сделать.

Человек деньги зарабатывает, на низменной теме играет, но дети-то наши здесь при чем? Все это ведет к потере нравственности, ведь дети еще многого не понимают. Но мы, взрослые, знаем, что ребенок в 10 лет не должен такое слушать. В Интернете достаточно добропорядочных авторов и хороших клипов.