Проект о деятельности гидов повысит качество услуг, заявили в Ростуризме

Москва, 8 октября. Законопроект о деятельности экскурсов и гидов-переводчиков может значительно повысить качество услуг для российских и иностранных туристов в РФ. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы строим способную туристскую отрасль, которая может привлекать туристов. На решения этой большой задачи направлен, в том числе, законопроект о деятельности экскурсоводов, — сказала она на круглом столе в Госдуме.

По словам Зарины Догузовой, представители туристической отрасли стремятся к тому, чтобы она могла конкурировать как за российских, так и за иностранных туристов.

«Этот законопроект важный, он позволит повысить также и само качество услуг, что скажется на количестве иностранцев, которые к нам приезжают. Сделают наш внутренний российский туризм более привлекательным», — добавила глава Ростуризма.

Напомним, законопроект об обязательной аттестации гидов и экскурсоводов Госдума приняла в первом чтении в июле. Предлагается установить, что аттестация гидов и экскурсоводов будет проводиться раз в пять лет региональным органом власти в сфере туризма.

Экскурсоводами и гидами-переводчиками смогут быть только граждане России, прошедшие аттестацию. Гидами не смогут стать работники централизованных религиозных организаций, или иные лица, которые сопровождают туристов в целях, не связанных с получением дохода.