Беспрецедентный штраф Польши «Газпрому» выдал ее хитрую стратегию

Москва, 8 октября. Беспрецедентный штраф, который был выписан в Польше «Газпрому», является частью хитрой политизированной стратегии Варшавы против Москвы. Об этом в интервью радио Sputnik заявил глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Ранее СМИ сообщили, что польский антимонопольный регулятор UOKiK, рассмотрев дело о реализации газопровода «Северный поток — 2», оштрафовал «Газпром» на 7,6 млрд долларов. Представители российской компании не согласились с обвинениями Варшавы и готовятся обжаловать это решение, поскольку польское антимонопольное законодательство нарушено не было.

Колташов констатировал, что действия Польши политизированы. Варшавские власти, по его мнению, придерживаются некой хитрой стратегии, частью которой стал беспрецедентный штраф против СП-2.

Эксперт в области энергетики считает, что Варшава хочет получить выгоду от поставок американского сжиженного природного газа в Европу, пытаясь фактически за счет «Газпрома» возить газ из США.

«Польша здесь идет на жертвы для собственной экономики, и, говоря иронично, они могли бы просто сказать, что мы понесем от покупки американского газа потери в размере 7,5 млрд долларов и поэтому мы выставляем счет «Газпрому», чтобы он компенсировал нам эти потери», — пояснил Колташов.

Он также добавил, что Варшава заинтересована в нанесении большего вреда российской экономике. Однако при этом она не задумывается, что вредит и самой себе.

Ранее о новом штрафе «Газпрому» высказался политический эксперт Яков Кедми. Он заявил, что эти меры никак не отразятся на реализации «Северного потока — 2».