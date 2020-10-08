В МВД заявили, что сообщение о минировании аэропорта Омска поступило из ФРГ

Москва, 8 октября. Ложное сообщение о минировании омского аэропорта в день госпитализации Алексея Навального было отправлено по электронной почте из Германии. Об этом сообщил замглавы следственного отдела Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов, передает ТАСС.

Ранее в одном из интервью Алексей Навальный сообщил, что во время инцидента с ним аэропорт в Омске якобы был «заминирован».

По словам Потапова, 20 августа поступило сообщение о минировании районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков и аэропорта в Омске. Однако по итогам проверки по указанным адресам никаких опасных предметов обнаружено не было. При этом проведение проверки не повлияло на работу учреждений.

«В ходе проверки установлено, что анонимное сообщение было отправлено посредством почтового сервиса, который предоставляет бесплатные услуги временной электронной почты. Серверы данного почтового сервиса расположены на территории Германии», — пояснил он.

Потапов отметил, что российская сторона направила запрос в Германию с целью установления автора письма и владельца почты. Он также добавил, что информация о «минировании» ряда учреждений в Омске не разглашалась, поэтому остается непонятым, каким образом эти данные появились у Навального.

«Откуда у господина Навального, находившегося в клинике «Шарите», и только по сообщениям оттуда, пришедшего в себя, появились такие сведения, которых, повторюсь нигде не было», — сказал Потапов.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо в ходе авиаперелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, где блогер был госпитализирован в токсикологическое отделение городской больницы.

Через несколько дней Навального переправили в Берлин и поместили в клинику «Шарите». Позднее в Берлине заявили, что блогер якобы был «отравлен».