Директор фитнес-клуба, где утонул Кафиятуллин, высказался о гибели актера

Москва, 8 октября. Директор фитнес-клуба, где утонул начинающий актер Ренат Кафиятуллин, высказался о его гибели. Об этом сообщает «Пятый канал».

Следственный комитет России проверяет в Москве обстоятельства гибели 26-летнего артиста. Молодой человек утонул в бассейне фитнес-центра в столице на Ангарской улице.

Директор спортивного заведения рассказал, что на последнем занятии молодой актер много нырял, задерживал дыхание. В один момент он оказался под водой и перестал двигаться.

«Наш штатный тренер пытался привлечь его внимание, но он не реагировал. После чего его достали, начали оказывать помощь. У него было какое-то генетическое заболевание. Опухоль или какие-то боли в голове. Это порой вызывало потерею сознания. Родители сразу сказали, что у него была такая проблема. У него случалось что-то вроде припадков», — рассказал директор фитнес-центра.

По мнению управленца, трагедии также послужили физические нагрузки и недостаточная подготовка артиста. Холодная вода, баня, спазмы сказались на состоянии Рената Кафиятуллина.

Приехавшие на место происшествия врачи не смогли спасти артиста, он умер вечером 7 октября. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. По предварительным данным криминальная причина смерти не рассматривается.

Молодой человек закончил Институт современного искусства по курсу актерское мастерство в 2015 году. Сразу после выпуска он приступил к работе в молодежном театре Вячеслава Спесивцева. Там начинающий актер играл ведущие роли в спектаклях.

Ранее сообщалось, что в бассейне одного из столичных фитнес-центров утонула дочь известного актера Владимира Конкина София. Перед смертью она жаловалась на сожителя.