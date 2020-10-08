Эксперт объяснил решение кабмина выделить семьям с детьми 10 млрд рублей

В условиях кризиса, вызванного коронавирусом, Правительство РФ целенаправленно выделяет средства на поддержку молодых семей. Это тот самый базис, на который позже экономика сможет опереться в своем стабильном восстановлении. Подробнее — в материале ФАН.

Выплаты семьям

Правительство России направит регионам еще около 10 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина, передает пресс-служба правительства.

«Еще одна важная тема — это помощь семьям с детьми. По поручению президента предоставляем им ежемесячные денежные выплаты», — заявил Мишустин

Премьер-министр сообщил, что в четверг, 8 октября, правительство направит субъектам РФ более миллиарда рублей на ежемесячные пособия для семей, в которых появился третий ребенок или последующие дети. Кроме того, еще около девяти миллиардов рублей, выделенных дополнительно, пойдут на выплаты семьям с низким доходом, воспитывающим детей в возрасте от трех до семи лет.

Социализация государства

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов рассказал, что 10 млрд рублей, которые будут направлены в регионы для выплат семьям с детьми, скорее всего, распределят равными частями в качестве доплаты к обычным выплатам.

«В ситуации экономического кризиса и нестабильности любые средства, направленные семьям с детьми, важны. Вне зависимости от возраста детей и их количества. Такие семьи считаются наиболее уязвимыми в материальном плане, ведь уровень затрат у них высокий. Направленные средства поддержат эту категорию граждан, смогут стимулировать потребительский спрос, от чего выиграет также экономика страны. Чем выше спрос, тем больше прибыль производителей и торговых организаций, которые в свою очередь обеспечивают занятость и пополняют бюджет страны», — пояснил Дмитрий Иванов.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова обратила внимание, что речь идет о новой стимулирующей социальной мере, и такое решение правительства можно оценить исключительно положительно. Семьи с маленькими детьми в условиях кризиса, спровоцированного коронавирусом, оказались в довольно трудной ситуации.

«С большой долей вероятности, там работает только один из родителей, в то время как повседневные траты выше семьи из двух человек. Молодые семьи с детьми однозначно стоит поддерживать на уровне государства. Это тот самый базис, на который позже экономика сможет опереться в своем стабильном восстановлении», — добавила Анна Бодрова.

По ее словам, государству совершенно точно по карману эта инициатива, тем более что еще с начала года российский президент Владимир Путин четко дал понять усиление вектора социализации общества. Десятки или сотни миллиардов рублей в бюджете всегда найдутся.