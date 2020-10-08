На Камчатке выявили превышение норм загрязняющих веществ в реках

Петропавловск-Камчатский, 8 октября. Росприроднадзор выявил превышение норм по загрязняющим веществам в реках Камчатки, впадающих в океан. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте ведомства.

«Пробы были отобраны Центром лабораторного анализа и технических измерений по Красноярскому краю с 30 сентября по 5 октября 2020 года», — говорится в описании документа.

Несоответствия нормам были зафиксированы в реке Таенка. Согласно результатам анализов, содержание фосфат-иона в воде превысило норму в 4,6 раза, а железа — в пять раз. Кроме того, в 2,9 раза было превышено биохимическое потребление кислорода.

В пробах, взятых в устье реки Халактырка, эксперты выявили превышение норм содержания фосфат-иона (в 2,2 раза), железа (в 7,2 раза) и фенолов (в 3,6 раза). Что касается воды Авачинского залива в районе устья Халактырки, то здесь были превышены нормы железа, фенолов и нефтепродуктов (в 1,5 раза).

Загрязнения были обнаружен и в поверхностной воде реки Кирпичная, взятой в районе впадения в Халактырское озеро. Здесь выявлено превышение норм содержания аммоний-иона (в 6,2 раза), фосфат-иона (в 10,8 раза), железа (в 6,7 раза), анионных поверхностно-активных веществ (1,2 раза) и фенолов (в 2,9 раза). Другие источники загрязнения, кроме рек, в докладе Росприроднадзора не упомянуты.

Напомним, о загрязнении воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке ранее сообщили серферы, почувствовавшие недомогание после заплывов. Также у побережья Авачинского залива была зафиксирована массовая гибель животных. Ранее ученые Дальневосточного федерального университета изучили область у берегов Камчатки и обнаружили пятно загрязнения длиной около 40 километров.