МВД РФ направило шесть запросов в ФРГ, Швецию и Францию по Навальному

Москва, 8 октября. МВД РФ направило шесть запросов в компетентные органы ФРГ, Швеции и Франции по ситуации вокруг блогера Алексея Навального и не получило ответ ни на один из них. Об этом рассказал ТАСС замглавы СУ УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.

По его словам, запросы связаны с оказанием правовой помощи. Четыре из них отправили в Германию и по одному — в Швецию и Францию.

«Ни на один из них зарубежные коллеги не предоставили ответа», — указал Потапов.

Правоохранители в попытке восстановить картину инцидента опросили уже более 230 человек, которые контактировали с Навальным в период его пребывания в Томске и были свидетелями маршрута его передвижения.

Сотрудники транспортной полиции проводят дополнительные проверочные мероприятия в связи с публикацией в СМИ различных комментариев о случившемся и видеороликов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что выяснение обстоятельств произошедшего с Навальным стоит в приоритете, но ясности пока нет. Для продвижения в расследовании России требуется информация от коллег из Берлина, Парижа, Стокгольма, технического секретариата ОЗХО, но они пока не спешат ее предоставлять.

Основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК признан иноагентом) госпитализировали в Омске в конце августа. Ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Родные Навального настояли на том, чтобы его лечили не в российской, а берлинской клинике.

После транспортировки блогера в Германию специалисты лаборатории бундесвера объявили, что его якобы отравили веществом группы «Новичок», но до сих пор не представили никаких доказательств.

При этом в расследовании издания «Правда.ру» в качестве потенциальной отравительницы Навального фигурирует Мария Певчих. Отец сотрудницы ФБК является учредителем и руководителем сразу нескольких биолабораторий и научно-медицинских предприятий, поэтому девушка вполне могла получить доступ к химическим веществам.