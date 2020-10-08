В Совфеде настаивают на запрете иностранцам работать гидами в России

Москва, 8 октября. Среди работающих в России экскурсоводов и гидов-переводчиков не должно быть иностранцев — такие условия должны быть закреплены в законопроекте, устанавливающем критерии аттестации специалистов в этой сфере. Об этом рассказала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Комитет Совета Федерации по соцполитике ранее направил в Госдуму положительный отзыв. Комитет поддержал норму о том, что услуги экскурсоводов и гидов-переводчиков на туристских маршрутах должны оказываться только гражданами Российской Федерации, — сказала она. — Считаем, что указанные изменения вводятся с целью устранения ситуации, когда иностранные граждане искажают исторические факты и другую социально-политическую информацию. Мы настаиваем на этой поправке».

Сенатор рассказала, что палата также направила поправку, которая касается согласования норм, связанных с обязательной аттестацией экскурсоводов. Также парламентарии предложили уточнить полномочия органов государственной власти в сфере туризма.

«Например, на федеральном уровне необходимо установить следующие порядки: размещение сведений о национальных туристских маршрутах и информации об аттестованных для таких маршрутов экскурсоводах на официальном сайте Ростуризма в Интернете. Это важно для того, чтобы любой пользователь мог понять, есть ли гид в данном реестре», — сказала она.

Также, по мнению сенаторов, следует создать межрегиональные аттестационные комиссии для экскурсоводов. При этом важно, чтобы была типовая форма соглашения между органами государственной власти субъектов в сфере туризма, на территории которого проходят маршруты.

«Нам очень хотелось бы, чтобы некая структурированность в туристской деятельности присутствовала. Мы предлагали, чтобы данный закон вступал в силу 1 июля 2021 года. Решением президиума Совета законодателей рекомендовано Госдуме ускорить рассмотрение этого закона. Сейчас важно сделать акцент на внутренний туризм», — рассказала законодатель.

Напомним, Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, устанавливающий правила аттестации экскурсоводов и разрешающий заниматься этой деятельностью только гражданам РФ. Документ предусматривает проведение аттестации экскурсоводов раз в пять лет, причем именно в том регионе, где они работают. Аттестации не подлежат сотрудники религиозных организаций и другие лица, которые знакомят туристов с достопримечательностями не за деньги. После аттестации гидам выдается идентификационная карточка и аттестат, за который нужно уплатить госпошлину.