Васильев назвал Петрова и его девушку «символами» новой моды

Москва, 8 октября. Искусствовед и историк моды Александр Васильев оценил внешний вид актерской пары — Александра Петрова и Стаси Милославской. По мнению телеведущего, это очень приятные, позитивные молодые люди, пишет «7 дней».

«Саша похож на такого Иванушку из сказки, познакомился со Стасей, а она напоминает дочь боярина», — заметила Васильев.

Петров всегда позитивный герой, даже неважно, какую роль он играет. А его подруга всегда выглядит очень женственной, добавил знаток моды.

По словам Васильева, актеры одеваются очень «по-американски»: футболки, бейсболки, рубахи навыпуск. Джинсовые куртки — все это отголоски 1960-х годов, которые только пришли в Россию.

Сейчас многие стараются одеваться так, чтобы было комфортно. Историк моды заметил, что Петрова в обычной жизни можно видеть одетым в стиле «бандитский двор»: кроссовки, спортивные штаны.

«Они со Стасей есть новые иконы стиля», — уверен Васильев.

Поэтому пару Петров — Милославская так любят поклонники. Их образы ассоциируются с чем-то простым и близким каждому.

Петров и его девушка — представители нового поколения, они-то и формируют другое отношение к моде, считает Васильев. После пандемии коронавируса простота в одежде прочно войдет в нашу жизнь, заключил модный эксперт.