Киев 8 октября. Украина остается слабым и отсталым государством, которое продолжает экспортировать в Европу руду, зерно и рабов. Об этом заявил киевский миллионер Геннадий Балашов, передает «ПолитНавигатор».

«Спросите у истории человечества, за тысячу лет не изменилась структура экспорта с этой территории. Структура экспорта с этой территории: руда, зерно и рабы. И сегодня мы поставляем на мировой и европейский рынок руду, зерно и дешевую рабочую силу», — пояснил он.

Балашов также добавил, что ответственность за данную ситуацию несут граждане Украины, которые «неспособны выбирать нормального президента». По его словам, за минувшую тысячу лет украинский народ не смог совершить каких-либо достижений, как и за время независимости Украины.

«Никаких достижений за тысячу лет не было, ни при Януковиче, ни при Кучме. Почему? Потому что при них вы как платили 20% НДС, так и платите, 19,5% налога на зарплату как платили, так и платите. Отсюда как бежали рабы, так и бегут, отсюда как вывозили зерно и руду, так и вывозят, и при Зеленском ничего не изменилось», — подчеркнул миллионер.

Ранее бывший заместитель Генерального генпрокурора Украины Ренат Кузьмин выразил уверенность, что страна распадется на части после того, как завершится разграбление ее ресурсов. По его словам, правящие элиты совершенно не нуждаются в существовании Украины. Когда не останется ничего, что можно было бы украсть, украинские чиновники и олигархи просто покинут страну, прихватив с собой добычу.