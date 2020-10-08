Уткин рассказал, как спьяну целовался с Ветлицкой

Москва, 8 октября. Спортивный комментатор Василий Уткин целовался с певицей Натальей Ветлицкой, приняв ее за свою старую знакомую. О странном инциденте он рассказал в эфире нового выпуска «Что было дальше».

По словам Уткина, эта история произошла с ним несколько лет назад на одной звездной тусовке. Гостями вечеринки были среди прочих и участницы «золотого состава» группы «Блестящие»: Ольга Орлова, Жанна Фриске, Ксения Новикова и Ирина Лукьянова. Именно с последней Уткин и перепутал Ветлицкую.

Уткин подсел к женщине, они завели задушевный разговор и не расставались весь вечер: пели, танцевали и даже поцеловались.

После пати Уткин отправился в студию, чтобы записывать программу и утром обнаружил, что хозяин вечеринки настойчиво звонил ему. От него Уткин узнал, что на тусовке он «зажигал» совсем не с Лукьяновой.

«Это была Наталья Ветлицкая, которую я даже не знал на тот момент! Как это получилось, я не могу объяснить до сих пор. Я ведь называл ее Ирою», — признался комментатор.

По словам Уткина, после этого случая он ни раз не пересекался с Ветлицкой. Сама певица пока никак не отреагировала на эту историю.