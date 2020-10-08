Убийца русских людей получил по заслугам в центре Берлина, но винят Россию

В Берлине начался суд над убийцей боевика Зелимхана Хангошвили. Немецкое следствие считает, что подозреваемый связан с Россией. Подробнее — в материале обозревателя ФАН.

23 августа 2019 года в Берлине был убит чеченский террорист и полевой командир Зелимхан Хангошвили, он же по грузинскому паспорту — Торнике Кавтарашвили. В России этот человек еще с 2002 года находился в розыске по обвинению в терроризме.

На его счету не только участие в Чеченской войне на стороне таких известных полевых командиров, как Шамиль Басаев, Абу Валид и Аслан Масхадов, но и ряд террористических актов, которые он проводил самостоятельно. В частности под руководством Хангошвили было проведено нападение боевиков на Назрань в июне 2004 года, в ходе которого погибло 78 человек, в основном — представителей российских силовых органов, которые пытались защитить свой родной город от террористов.

Следственные органы Германии обвиняют в убийстве Хангошвили-Кавтарашвили российского гражданина, который задержан ими с паспортом на имя Вадима Соколова. По утверждению следствия, это имя не настоящее, а задержанного зовут Вадим Красиков. Этот вывод якобы следует из анализа антропометрических данных, проведенных программой распознавания лиц. Она установила идентичность Соколова со старой фотографией некоего Красикова, которая публиковалась в списках на поиск через Интерпол. В 2014 году российские власти разыскивали Красикова по обвинению в убийстве, но впоследствии информация о его розыске была удалена.

7 октября в Высшем земельном суде Берлина стартовал уголовный процесс по делу об убийстве Хангошвили, в ходе которого суд должен установить личность и вину Соколова, а также ответить на вопрос, чем было это убийство: обычным актом мести и возмездия (что наиболее вероятно) или же «детально спланированной операцией» по устранению террориста, которая якобы была осуществлена по прямому указанию российских властей, на чем пока что настаивает немецкая сторона.

Террорист, признаем!

Проживавший в Берлине Зелимхан Хангошвили попал туда из России отнюдь не сразу. После того, как он был объявлен во всероссийский розыск, где-то в промежутке между 2004 и 2005 годом, он перебрался в Грузию. Грузинская сторона прекрасно знала о преступлениях Хангошвили, но это отнюдь не смутило власти страны. Более того, они помогли боевику полностью сменить идентификацию, выдав ему новый грузинский паспорт на фамилию матери, Кавтарашвили, и позволив сменить имя на Торнике.

В Грузии времен правления Михаила Саакашвили преступные «таланты» Хангошвили были достаточно востребованы: в августе 2008 года Хангошвили собрал порядка 200 боевиков-чеченцев из родного ему Панкисского ущелья, вместе с которыми он намеревался воевать в Южной Осетии. Однако стремительное развитие событий войны «08/08/08» поставило крест на этих планах террориста.

Интересна и причина отъезда Хангошвили из Грузии: в 2015 году в результате криминальных разборок и стрельбы по его автомобилю он получил восемь ранений, но выжил. После чего неудачно попытался найти убежище на Украине, но в итоге осел в Германии, которая «приютила» террориста и убийцу.

По данным немецкой прессы, органы безопасности Германии некоторое время вели Хангошвили-Кавтарашвили как «лицо, представляющее угрозу для общественной безопасности», но по неназванным причинам в 2018 году подозрения с него сняли. Не исключено, что прагматичные немцы поступили ровно также, как и грузины, которые честно заявили, что «бывший террорист и боевик» сотрудничал с органами безопасности Грузии и даже работал в структурах по борьбе с терроризмом! Ведь, действительно, зачем пропадать «ценному кадру», да еще и столь яро настроенному против России?

Есть убийство — привязывай Россию

23 августа 2019 года, в пятницу, в парке Малый Тиргартен неизвестный велосипедист подъехал сзади к мужчине, который, как предполагается, шел на пятничную молитву. Убийца, как утверждают свидетели, выстрелил в жертву из пистолета: сначала в спину, а затем контрольным выстрелом — в голову. Убитым оказался Зелимхан Хангошвили.

В дальнейшем нападавший, по показаниям свидетелей, стал заметать следы: снял парик, а затем выбросил в реку Шпрее велосипед и орудие убийства — пистолет марки Glock с глушителем. После чего скрылся из района парка на заранее подготовленном мопеде. Через короткое время на съемной квартире в Берлине был задержан российский гражданин Вадим Соколов, которого обвинили в убийстве Хангошвили. Позже аквалангисты выловили из реки и оружие, и велосипед убийцы.

Как сообщила немецкая пресса, на допросе Соколов не признал свою вину, вел себя хладнокровно, а показания давать отказался. Как выяснилось, Соколов за несколько дней до убийства получил шенгенскую визу во французском посольстве, после чего вылетел в Париж, проведя день за осмотром достопримечательностей французской столицы. Через сутки после прибытия в Париже он отправился в Варшаву, где также потратил время на туристические развлечения. Следствие заявило, что это было не более, чем «прикрытием» для последовавшего убийства Хангошвили.

Обвинения в адрес России прозвучали практически сразу. В частности, было объявлено, что Соколов без малого является «агентом ФСБ». В итоговом обвинении, которое было выдвинуто на суде, эти формулировки оказались более обтекаемыми, но не менее интересными:

«За заказным убийством стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами автономных республик Чечня и Ингушетия, а также с пророссийским правительством Грузии», — указывается в его тексте.

Далее эти обвинения были расшифрованы через то, что Хангошвили был неугоден России, а его убийство стало актом государственной мести:

«Он (Соколов. — Прим. ФАН) либо рассчитывал на финансовое вознаграждение, либо разделял мотив своих заказчиков — убить политического противника и таким образом отомстить за участие в прошлых конфликтах с Россией».

Нетрудно заметить, что итоговый акцент в обвинении сознательно смещен в сторону России — нашу страну пытаются обвинить во всех грехах, хотя в этом же обвинении четко говорится, что Хангошвили «наследил» и в Грузии. В частности, сын убитого вскоре после его смерти заявил, что всего Хангошвили пережил в Грузии целых четыре покушения, а случай с расстрелом его автомобиля стал лишь последней каплей, вынудившей его уехать из страны.

Конечно, нынешние грузинские власти в обвинительном заключении почему-то называются «пророссийскими», но этот эпитет, который вполне сойдет для немецких обывателей, вряд ли вызовет в России хоть что-то, кроме горькой улыбки.

Террористу — по заслугам

Пока что основным козырем в распоряжении суда в вопросе «привязывания» убийства Хангошвили к воле российских властей является работа программы распознавания лиц, которая установила идентичность задержанного Соколова со старой фотографией некоего Красикова, которая публиковалась российскими властями в списках на поиск через Интерпол.

Якобы с помощью неназванных «ветеранов подразделения «Вымпел» Красиков смог получить в России новый паспорт, взамен на что согласился ликвидировать Хангошвили. Ну, а дальше логика простая: «Вымпел» — ФСБ — Кремль. Якобы получить новый паспорт на другую фамилию в России можно только при прямом содействии «с самого верха». Правда, тогда непонятно, как Хангошвили стал Кавтарашвили в Грузии, как террорист попал в органы контртеррора и почему «лицо, представляющее угрозу для общественной безопасности», в Германии в итоге стало обычным беженцем? Но эти вопросы, понятное дело, суд не волнуют.

Как нетрудно догадаться, и сам Соколов, и российские власти эти обвинения отрицают. Ведь, в отличие от убитого, у которого уж точно бы второй паспорт и «поддельные» имя и фамилия, которые он получил в Грузии, паспорт и личность Красикова так никогда и не были однозначно привязаны к задержанному Соколову.

Конечно, немецкий суд должен будет выявить все существенные детали, ведь на судебном заседании требуется предоставить не просто «подозрения», а установленные факты — как касающиеся самого убийства, так и возможной личности убийцы, если в ее истинности существуют сомнения.

Но другое известно точно: и реальный чеченский террорист Хангошвили, и возникший позже грузинский криминальный авторитет и фейковый «борец с терроризмом» Кавтарашвили, и преступник Хангошвили-Кавтарашвили, которого по непонятным причинам приютила у себя Германия, — все они были убиты в берлинском парке Малый Тиргартен 29 августа 2019 года.

Если это и не заказное убийство, то уж точно — справедливое возмездие.