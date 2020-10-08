Генпрокурор РФ заявил о недопустимости присутствия боевиков в НКР

Москва, 8 октября. Необходимо пресекать попытки проникновения на территорию конфликта в Нагорном Карабахе наемников и террористов. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В четверг Краснов выступил на 30 заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества независимых государств.

Он напомнил, что механизмы, обеспечивающие защиту прав граждан на пространстве СНГ, создавались совместными усилиями в течение 25 лет. Допустить их разрушения нельзя.

«Сейчас первоочередная задача — защитить людей и обеспечить их право на достойную, безопасную, мирную жизнь, в том числе путем пресечения любых попыток проникновения на территорию конфликта наемников и террористов, лиц, наживающихся на незаконном обороте оружия и финансирующих террористические акты», — говорится в сообщении.

Генпрокурор РФ также отметил, что избежать гибели людей, пресечь нарушения закона и обеспечить мирное урегулирование конфликта в НКР позволят «только благоразумие и ведение диалога».

Военные действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Азербайджан и Армения, которые на протяжении многих лет спорят о принадлежности НКР, резко вступили в активное противостояние. В тот же день от обеих сторон начали поступать сведения о раненых и погибших, в том числе среди мирного населения, напоминает телеканал «360».

Ситуацию усугубило присутствие в регионе сирийских боевиков, переброшенных Турцией в поддержку Азербайджану. Баку и Анкара продолжают отрицать участие террористов в нагорнокарабахском конфликте, хотя это обстоятельство уже не вызывает сомнений ни у кого в международном сообществе.