Соседов назвал чушью слухи об алкоголизме Овсиенко

Москва, 8 октября. Музыкальный критик Сергей Соседов назвал чушью слухи об алкоголизме певицы Татьяны Овсиенко, передает «Телепрограмма».

Ранее соседка Овсиенко заявила, что бывшую участницу группы «Мираж» спаивает ее гражданский муж, бизнесмен Александр Меркулов, который имеет три судимости. По словам женщины, пара распивает бюджетное шампанское и низкокачественный коньяк.

Соседов подчеркнул, что слабо верит в рассказанную соседкой Овсиенко историю. По его словам, артистка «совсем не по этой части»: никогда не злоупотребляла алкоголем, даже в молодости.

«Ей сейчас 53 года. В этом возрасте пить не начинают. Либо продолжают, либо заканчивают. Может, выпивала с мужем или любовником, но не больше», — отметил он.

Музыкальный критик напомнил, что Овсиенко никогда не любила привлекать к себе внимание. Даже о том, что она усыновила ребенка, было мало что известно.

«Наверное, кто-то пытается на ее имени заработать», — заключил он.

Отметим, что не только соседка считает, что Овсиенко оказалась в опасности. Близкие артистки сошлись во мнении, что певицу удерживает дома ее гражданский муж и выпускает только на выступления, после чего присваивает гонорары.

Кроме того, популярный психолог Елена Перелыгина обратила внимание на одутловатость лица артистки и отсутствие тонуса мышц. По ее словам, такие признаки, как и тремор рук исполнительницы, свидетельствуют об алкоголизме.