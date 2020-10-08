Россиянам рассказали, как самостоятельно накопить на пенсию

Москва, 8 октября. Все больше россиян задумываются о том, чтобы начать самостоятельно копить на пенсию. О том, как отложить деньги на заслуженный отдых, рассказал финансовый аналитик Сергей Макаров изданию «ПолитРоссия».

Согласно опросу банка «Открытие», копить на пенсию самостоятельно намерены более 50% россиян. По словам Макарова, это говорит о повышении финансовой грамотности граждан.

Аналитик отметил, что откладывать наличные — это не лучший метод накопления. Также эксперт рассказал, что накопить на пенсию, безусловно, сложнее тем, кому уже исполнилось 50 или 55 лет. Однако у молодежи, по словам аналитика, есть много инструментов, доступных частным инвесторам.

«Например, те же самые индивидуальные инвестиционные счета, которые, ко всему прочему, дают и определенные налоговые льготы. Можно покупать на ИИС даже самый консервативный инструмент, но за счет налоговых вычетов получить хороший финансовый эффект», — посоветовал Макаров.

Кроме того, аналитик рекомендовал вкладывать деньги в акции. Приобретать ценные бумаги можно на Московской бирже или бирже Санкт-Петербурга, а также через инвестиционные фонды. Макаров призывает не забывать и о вложениях в недвижимость.

«Есть стратегия, что люди покупают квартиру, пусть даже и в ипотеку, сдают ее в аренду, покрывают таким образом ипотечные платежи и потом, когда гасят кредит, также сдают жилье в аренду», — сказал эксперт, отметив, что низкие ставки по ипотеке позволяют выбрать такой вариант.

При этом Макаров посоветовал не только думать о будущем, но и не забывать о происходящем сейчас. По словам аналитика, не стоит инвестировать последние средства, экономя на продуктах питания или оплате коммунальных услуг. Подводя итог, эксперт сообщил, что для накопления через инвестиционные фонды достаточно даже пяти тысяч рублей в месяц.

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