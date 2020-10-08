Авиакомпании РФ обязали устанавливать видеокамеры в самолетах

Москва, 8 октября. Правительство РФ приняло постановление, которое обязывает российские авиакомпании устанавливать камеры видеонаблюдения на борту пассажирских самолетов, передает ТАСС.

Согласно постановлению, к 2025 году все пассажирские самолеты российских авиаперевозчиков должны быть оснащены видеокамерами. При этом новые воздушные суда, которые только поступают в парк авиаперевозчиков, должны иметь камеры видеонаблюдения к 2023 году.

Камеры будут устанавливаться в кабине самолета, а также на путях прохода в салон. Видеозаписи должны храниться в течение 30 суток. Аналогичные требования будут предъявляться и к самолетам иностранных авиакомпаний.