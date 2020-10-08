МВД заявило о множестве вопросов к помощнице Навального Певчих

Москва, 8 октября. У представителей правоохранительных органов вновь появилось много вопросов к сопровождавшей блогера Алексея Навального в Сибири Марии Певчих в рамках проверки информации о его возможном отравлении, сообщает МВД РФ.

Стало известно, что Певчих официально не трудоустроена в «Фонде борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом), в связи с этим полиция хочет задать ей дополнительные вопросы.

«Не нашла юридического подтверждения информация об официальном трудоустройстве Марии Певчих в ФБК, о чем неоднократно заявлялось в СМИ. Для следствия общение с этой гражданкой представляет большой интерес», — говорится в сообщении на сайте управления.

Ранее Мария Певчих уклонилась от дачи показаний сотрудникам полиции несмотря на то, что в интервью телеканалу BBC сказала, что готова сотрудничать со следствием. Бывший член комиссии ООН по биохиморужию Игорь Никулин заявил, что именно Певчих должна фигурировать в роли подозреваемой в деле по отравлению Навального, так как является, в том числе, профессиональным биотехнологом.

Певчих фигурировала в расследовании издания «Правда.ру» в качестве потенциальной отравительницы Навального, поскольку, вероятно, была рядом с ним в момент отравления. Уже официально не являясь сотрудником ФБК, она сопровождала блогера в поездке по Сибири, а также проводила с ним ночи в одном номере. Кроме того, она имела полный доступ к личным вещам Навального и знала наверняка, какие из них он будет использовать.