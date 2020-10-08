Киев, 8 октября. Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Олег Дунда предложил ввести уголовную ответственность за публичное отрицание «факта вооруженной агрессии Российской Федерации и оккупации части территорий Украины». На сайте парламента сообщается, что он уже зарегистрировал соответствующий законопроект.

По мнению Дунды, украинцев нужно наказывать за «публичное отрицание факта вооруженной агрессии РФ против Украины, оккупации РФ части территорий Украины и ведения РФ гибридной войны против Украины, а также за изготовление и распространение соответствующих материалов».

Парламентарий предлагает за эти действия штрафовать граждан на сумму от 3 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов их доходов (1,8 тысячи — 6 тысяч долларов) или лишать свободы на срок до пяти лет. При этом за аналогичные действия, совершенные представителем власти или с использованием СМИ, исключительно лишать свободы до пяти лет.

Многие депутаты в Раде (большинство из которых являются представителями «Слуги народа») также считают целесообразным запретить украинским общественным деятелям и должностным лицам участвовать в торжествах по случаю официальных государственных праздников России и взаимодействовать с органами госвласти и местного самоуправления в стране и на неподконтрольных Киеву территориях.

Пресекать дынные нарушения предлагается ответственностью, но в законопроекте не уточняется, какой именно. Говорится, что это будет регулировать другой закон.

Такие меры на Украине начали рассматривать после событий 2014 года, когда в Киеве произошел госпереворот. Тогда же в Крыму провели легитимный референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. Украинские власти до сих пор отказываются признавать итог волеизъявления крымчан, называя воссоединение РФ и Крыма «оккупацией».