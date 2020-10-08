Глава МИД ФРГ рассказал, почему Европе нужна Россия

Берлин, 8 октября. Европа нуждается в России для решения конфликтов в Сирии, Ливии или на Украине, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на полях на форума GLOBSEC2020 в Братиславе, пишет ТАСС.

«Мы должны понимать, что нуждаемся в России. Россия — наш сосед», — подчеркнул министр.

Маас предупредил, что ЕС «нельзя прекращать диалог» с Россией, и напомнил о важности работы в формате Совета Россия — НАТО.

Москва со своей стороны неоднократно подтверждала готовность к диалогу и всестороннему взаимодействию с Германией, в том числе и по расследованию инцидента с блогером Алексеем Навальным, который был доставлен в берлинскую клинику «Шарите».

Накануне стало известно, что Германия и Франция планируют ввести против России санкции из-за дела Навальным. По данным источников Reuters, предложения по санкциям коснутся представителей российской военной разведки.

Перспективы введения новых ограничительных мер в эфире НСН прокомментировал научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. По его словам, Россия вполне может заморозить свои бизнес-связи с Берлином и Парижем, потому что для российской экономике торговые отношения не являются незаменимыми.