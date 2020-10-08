Москва, 8 октября. Михаил Горбачев высказался о перспективе восстановления СССР. В интервью радиостанции «Говорит Москва» первый и единственный президент Советского Союза подчеркнул, что для этого потребуется немало времени.

Ранее Горбачев в беседе с британской газетой The Times заявил, что если бы СССР не распался, мир сегодня определенно «был бы лучше».

Политик считает, что на вопрос, можно ли восстановить Советский Союз, ответят время и ход истории. Горбачев обратил внимание, что в последнее время достаточно непросто проходят объединительные процессы. А бывшие советские республики, по его мнению, растеряли политический опыт.

Политик считает, что для возрождения СССР нужно «набраться ума и опыта». «Выдачу директив» он назвал глупостью.

«Я думаю, нахлебались и еще не расхлебали, это останавливает», — заключил он.

Ранее журналист Федеральной национально-культурной автономии греков в России Никос Сидиропулос призвал судить Горбачева за развал Советского Союза. В эфире Медиагруппы «Патриот» эксперт заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе стал результатом политики президента СССР.

А член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал провальные действия Горбачева на германском направлении, доказательством которых стало поглощение ГДР со стороны ФРГ.