эксперты объяснили, зачем Польша угрожает Белоруссии дипломатической войной

Польша, заявляя об ответе Белоруссии в развязанном дипломатическом противостоянии, пытается привлечь внимание Соединенных Штатов к «войнам посольств», считают эксперты. Подробнее — в материале ФАН.

Дипломатическая война

Варшава ответит на требование Минска сократить дипломатический персонал «в нужное время и в соответствующей форме». С таким заявлением выступил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.

«Требование о резком сокращении польского дипломатического персонала в Белоруссии не останется без адекватного ответа со стороны Польши. Польша найдет области и способы ответить на этот недружественный жест в нужное время и в соответствующей форме», — заявил Пшидач.

Ранее МИД Белоруссии сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране — с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Послы Белоруссии в Польше и Литве были отозваны в Минск для консультаций.

Привлечь внимание США

Политолог Максим Жаров отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал тактически верный шаг, отозвав белорусских послов из стран-модераторов операции по его свержению и потребовав от агрессоров соответствующего понижения уровня дипотношений.

«Однако в перспективе эта «война посольств» может раззадорить застрельщиков кампании по свержению Лукашенко и дать им новые поводы обратить на себя внимание США, которые целиком заняты своими выборами. Соединенные Штаты не могут пройти мимо этой «войны посольств», тем более что она начата не ими. А это ущемляет их — первых и единственных управителей Европы — самолюбие. Именно на привлечение американского внимания к происходящему и направлен комментарий замглавы МИД Польши», — пояснил Максим Жаров.

Имперские амбиции Польши

Политолог Андрей Иванов заметил, что Польша действительно недружественно вела себя по отношению к Белоруссии. Фактически она провоцировала государственный переворот в стране — это сейчас бесспорный факт. Варшава не просто грубо вмешивалась во внутренние дела Белоруссии, но хотела разжечь гражданское противостояние.

«Последствия могли быть крайне губительными. Но главный вопрос: для чего это нужно было Польше? Ведь эта страна сама используется как исполнитель воли США в Европе. Она постоянно вносит дисбаланс внутри Евросоюза, мешает карты крупным державам. И сейчас она решила поиграть в некие имперские амбиции. Беда в том, что Варшава совершенно не способна договариваться. Если привести аналогию с людьми, то Польша — это человек настроения», — добавил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, Белоруссия хотела бы иметь с соседом добрые отношения, но это просто невозможно.

«И мы видим, что Минску есть чем ответить. Он принимает правильные и выверенные действия, лежащие полностью в рамках международного права», — заключил Андрей Иванов.

В Белоруссии с 9 августа идут митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие в стране президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лидер Белоруссии заявил, что акции протеста управлялись из-за границы. Глава страны отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.