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Эксперты объяснили, зачем Польша угрожает Белоруссии дипломатической войной

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эксперты объяснили, зачем Польша угрожает Белоруссии дипломатической войной

Польша, заявляя об ответе Белоруссии в развязанном дипломатическом противостоянии, пытается привлечь внимание Соединенных Штатов к «войнам посольств», считают эксперты. Подробнее — в материале ФАН.

Дипломатическая война

Варшава ответит на требование Минска сократить дипломатический персонал «в нужное время и в соответствующей форме». С таким заявлением выступил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.

«Требование о резком сокращении польского дипломатического персонала в Белоруссии не останется без адекватного ответа со стороны Польши. Польша найдет области и способы ответить на этот недружественный жест в нужное время и в соответствующей форме», — заявил Пшидач.

эксперты объяснили, зачем Польша угрожает Белоруссии дипломатической войной

Ранее МИД Белоруссии сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране — с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Послы Белоруссии в Польше и Литве были отозваны в Минск для консультаций.

Привлечь внимание США

Политолог Максим Жаров отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал тактически верный шаг, отозвав белорусских послов из стран-модераторов операции по его свержению и потребовав от агрессоров соответствующего понижения уровня дипотношений.

«Однако в перспективе эта «война посольств» может раззадорить застрельщиков кампании по свержению Лукашенко и дать им новые поводы обратить на себя внимание США, которые целиком заняты своими выборами. Соединенные Штаты не могут пройти мимо этой «войны посольств», тем более что она начата не ими. А это ущемляет их — первых и единственных управителей Европы — самолюбие. Именно на привлечение американского внимания к происходящему и направлен комментарий замглавы МИД Польши», — пояснил Максим Жаров.

Имперские амбиции Польши

Политолог Андрей Иванов заметил, что Польша действительно недружественно вела себя по отношению к Белоруссии. Фактически она провоцировала государственный переворот в стране — это сейчас бесспорный факт. Варшава не просто грубо вмешивалась во внутренние дела Белоруссии, но хотела разжечь гражданское противостояние.

эксперты объяснили, зачем Польша угрожает Белоруссии дипломатической войной

«Последствия могли быть крайне губительными. Но главный вопрос: для чего это нужно было Польше? Ведь эта страна сама используется как исполнитель воли США в Европе. Она постоянно вносит дисбаланс внутри Евросоюза, мешает карты крупным державам. И сейчас она решила поиграть в некие имперские амбиции. Беда в том, что Варшава совершенно не способна договариваться. Если привести аналогию с людьми, то Польша — это человек настроения», — добавил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, Белоруссия хотела бы иметь с соседом добрые отношения, но это просто невозможно.

«И мы видим, что Минску есть чем ответить. Он принимает правильные и выверенные действия, лежащие полностью в рамках международного права», — заключил Андрей Иванов.

В Белоруссии с 9 августа идут митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие в стране президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лидер Белоруссии заявил, что акции протеста управлялись из-за границы. Глава страны отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.

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