Спесивцев рассказал, что у Кафиятуллина была болезнь, «как у Достоевского»

Москва, 8 октября. Известный советский и российский театральный режиссер и педагог Вячеслав Спесивцев признался ФАН, что у актера Рината Кафиятуллина была та же болезнь, что у выдающегося русского писателя Федора Достоевского.

Народный артист РФ эксклюзивно рассказал корреспонденту ФАН о том, какие проблемы были у бывшего члена труппы созданного им еще в 1987 году Московского молодежного театра.

«Он же болел, — сразу же заявил Спесивцев. — Два года тому назад Ринат ушел из нашего театра, поэтому я не видел его два этих года. У него были припадки, он падал, как Достоевский. Он был веселый пацан, мог найти свою нишу, но, к сожалению…»

По словам собеседника ФАН, Кафиятуллин был хорошим актером, молодым и веселым. И все было прекрасно до тех пор, пока он не заболел.

«И мы были вынуждены его отпустить, потому что болезнь очень серьезная, — отметил Спесивцев. — Конечно, сам [попросил отпустить]. Ринат не мог уже выходить на сцену. А вдруг, не дай бог, во время спектакля он упал бы в обморок! И что бы мы тогда делали?»

Ранее стало известно, что Ринат Кафиятуллин утонул в одном из столичных бассейнов. По словам очевидцев, он нырнул под воду и долго не выныривал. Сотрудники заведения попытались оказать актеру первую медицинскую помощь, но все их попытки оказались тщетными. Хотя на появившемся видео можно увидеть не совсем расторопные действия одного из инструкторов бассейна, которому первому сообщили о случившемся.

Отметим, что у Федора Достоевского было несколько серьезных болезней, и одна из них — эпилепсия. Видимо, именно ее и имел в виду Вячеслав Спесивцев. Ринату Кафиятуллину, который, кстати, в театре играл в спектакле «Преступление и наказание», было 26 лет.

Его смерть сравнивают с другим недавним трагическим случаем, когда погибла дочь известного отечественного артиста Владимира Конкина София.