Проект о новых правилах работы гидов в России защитит туристов

Москва, 8 октября. Новый законопроект об обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков защитит интересы и безопасность туристов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

«В последние годы в России наблюдается тенденция активного развития внутреннего туризма, при увеличении дефицита профессиональных экскурсоводов. Сейчас экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники зачастую работают нелегально. Обязательная аттестация специалистов, отвечающая за имидж страны — важный этап для развития отрасли», — сказал он.

Парламентарий рассказал, что аттестация экскурсоводов является сложившейся европейской практикой. В России, по его словам, существует серьезная проблема — низкое качество предоставляемых услуг и, соответственно, жалобы от туристов.

«Уверен, эти меры повысят качество экскурсионного обслуживания и тем самым дадут еще один импульс для развития внутреннего туризма. Ведь основная цель законопроекта — защитить интересы и безопасность туристов на территории России», — сказал он.

Борис Пайкин убежден, что принятие законопроекта будет способствовать улучшению имиджа России на туристическом рынке, а также последовательно даст импульс для стремительного развития отрасли.

«Законопроектом мы выводим целую отрасль из тени, так как очень важно, чтобы в нашей стране все было прозрачно. Чтобы люди отвечали всем тем законным правилам, которые необходимы для соблюдения экскурсий по нашей стране», — сказал он.

Напомним, законопроект об аттестации гидов-переводчиков был принят Госдумой в первом чтении в июле. Изменения устанавливают основные критерии аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, а также содержит требования к образованию, стажу работы и наличию профессиональных знаний и навыков таких работников.