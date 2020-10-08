В МВД России назвали причину розыска Тихановской

Москва, 8 октября. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская оказалась в базе разыскиваемых лиц на сайте МВД РФ в соответствии с соглашением об обмене информацией, заключенным в рамках СНГ. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«Уголовных дел в отношении Светланы Тихановской правоохранительными органами Российский Федерации не возбуждалось», — уточняется в сообщении.

В ведомстве пояснили, что информационно-аналитический центр МВД формирует и ведет межгосударственный информационный банк, передает телеканал «360». Эта база функционирует на основании соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией, заключенного в 1992 году, а также на основе подписанного в мае 2009 года в рамках СНГ соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью. Кроме того, в 2015 году был утвержден регламент компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц, который также учитывается при формировании банка.

Ранее стало известно, что Тихановскую объявила в межгосударственный розыск Белоруссия. Комментируя розыск экс-кандидата в России, политолог, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман отметил в беседе с ФАН, что такого порядка требуют формальные технические правила международной организации уголовной полиции.