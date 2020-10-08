Путин потребовал разработать план обновления техники МЧС

Москва, 8 октября. Президент России Владимир Путин поручил разработать долгосрочную программу обновления техники для МЧС до 2030 года, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства провел совещание по вопросам МЧС, в ходе которого заявил о необходимости технического переоснащения ведомства.

«По итогам сегодняшнего совещания необходимо сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники МЧС до 2030 года, техники, которая позволит обеспечить подразделения спасателей в соответствии с установленными нормативами», — сказал Путин.

Президент также добавил, что реализация данной программы должна быть максимально эффективной с экономической точки зрения. Российский лидер призвал переходить на прямые закупки техники у отечественных производителей, устраняя ненужных посредников.