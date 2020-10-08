Путин заявил о снижении ущерба от ЧС в 2020 году

Москва, 8 октября. Президент России Владимир Путин заявил о снижении ущерба от происшествий в 2020 году благодаря работе МЧС, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства на совещании по техоснащению МЧС отметил, что эффективная работа ведомства повлияла и на государственные финансы. В этом году средства, направляемые на компенсацию ущерба от ЧС минимальны по сравнению с предыдущими годами. Раньше они стабильно составляли 6–8 миллиардов рублей ежегодно, подчеркнул президент.

«И не потому, что мы на этом как-то экономим или должны экономить, «зажимаем» эти рубли — говорю сейчас об этом, а потому что реальный ущерб снижается, что очень важно», — указал российский лидер.

Путин отметил, что повышать результативность работы по предотвращению ЧС необходимо и дальше. Для этого спасателям нужны, по словам президента, не только компетенция и мужество, но и надежная техника.

Отметим, что в настоящее время немалые силы МЧС России брошены на ликвидацию последствий пожара в Рязанской области. На территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино загорелась трава. Огонь начал распространяться по территории, после чего произошли взрывы.