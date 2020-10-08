Алексей Мухин: За новыми санкциями против России стоят конкретные люди

Власти Франции и Германии готовят очередной пакет санкций против России, связав их с ситуацией вокруг истории с блогером Алексеем Навальным. Это очень странная история, потому что сам факт «отравления» Навального не доказан. Кроме того, не ясно, кто именно «отравил» блогера. И на чьей территории боевые отравляющие вещества или их следы были добавлены в его анализы.

Судя по состоянию самого Навального, никакого «отравления», тем более боевыми отравляющими веществами, не было. Поэтому вызывает удивление сам факт того, что обсуждаются какие-то санкции против России. Честно говоря, сейчас очень трудно спрогнозировать, какие именно последствия эти санкции, если они будут приняты, будут иметь.

Совершенно очевидно, что организаторы этой инициативы пытаются столкнуть западноевропейское сообщество и Россию под абсолютно надуманным предлогом. Если страны Западной Европы все же пойдут на поводу инициаторов, это будет очень печально. И этот шаг обрушит репутацию стран ЕЭС, хотя после истории со Скрипалями и введенных после нее санкций против России говорить о репутации этих стран весьма странно. Ее нет, она испорчена.

И вообще — давайте не будем обобщать. У нас принято говорить — Запад, немцы. Но ведь за всем стоят конкретные люди. Как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, у каждой проблемы есть имя, фамилия и отчество. Давайте и в этом случае мы назовем конкретные имена.

Прежде всего, это Ангела Меркель, это глава МИД ФРГ Хайко Маас, а также министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Урсула фон дер Ляйен, бывший министр обороны ФРГ, а ныне функционер Европейского Союза. Вот эти персонажи и ратуют за санкции против России. Не немцы — немцы с удивлением и даже иногда с возмущением смотрят на это. И это — конкретный позор конкретных политиков.

Понятно, что любая подобная инициатива нуждается в эмоциональном фоне. Поэтому не случайно, что к истории с якобы «отравлением» Навального приплели и историю с убийством в Берлине чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в 2019 году и попытку кибератаки на компьютерные системы бундестага в 2015 году. Кстати, и в этих событиях бездоказательно обвинили Россию.

Так что все эти истории — а особенно история с Навальным — выглядят неприглядно. Поэтому многие в Европе просто не хотят участвовать в этом позорном проекте.