ПДД предложили перевести в статус федерального закона

Москва, 8 октября. На правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения планируют обсудить предложение о том, чтобы повысить статус Правил дорожного движения (ПДД) до федерального закона. Об этом корреспонденту ФАН сообщил зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

«Поступила инициатива от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Евгеньевича Нилова. Он предложил повысить статус Правил дорожного движения до федерального закона. Очень благодарен за эту инициативу, считаю, что эта повестка чрезвычайно важная», — сказал он.

Парламентарий убежден, что сегодня важно добиться снижения в три с половиной раза смертности на российских дорогах, а также улучшить безопасность всех участников дорожного движения. Он отметил, что все изменения в ПДД следует предварительно прорабатывать с депутатским корпусом.

«Напомню, по поручению Государственной думы я был делегирован в правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения. На этой площадке планируем обсудить необходимость принятия соответствующего федерального закона с общественными организациями, профессиональным сообществом, профильными ведомствами», — сказал Владимир Афонский.

Он отметил, что формат согласительной комиссии, который, в частности, хорошо себя зарекомендовал при работе над проектом бюджета, здесь тоже будет к месту. По его словам, в федеральном законе всегда содержатся прямые нормы, поэтому так возможно ограничить активность кабмина по внесению изменений в такую чувствительную сферу, как ПДД.

Ранее Ярослав Нилов написал в своем Telegram-канале, что направил Владимиру Афонскому соответствующее предложение. Как пояснил депутат, в ряде государств ПДД уже имеют статус закона. Это позволяет осуществлять их корректировку на основе всестороннего публичного обсуждения в рамках парламентских дискуссий, учета возможных рисков и их своевременной нейтрализации.

Напомним, сейчас Правила дорожного движения имеют статус постановления правительства России, а изменения в него вносятся решением кабмина. В настоящий момент депутатам отдано право определять ответственность за нарушения ПДД, внося изменения в Кодекс об административных правонарушениях.