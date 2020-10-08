Киссинджер сравнил противостояние стран с ситуацией перед Первой мировой

Вашингтон, 8 октября. Противостояние США и Китая вызывает беспокойство, поскольку положение дел в мире напоминает ситуацию, сложившуюся перед Первой мировой войной. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, пишет Bloomberg.

Американский дипломат считает, что США и Китай, конфликт которых можно назвать «новой холодной войной», должны определить границы противостояния. По мнению Киссинджера, без этого нельзя добиться общей деэскалации.

«Вы можете сказать, что это совершенно невозможно. Но если это совершенно невозможно, мы окажемся в ситуации, похожей на Первую мировую войну», — заявил экс-госсекретарь США.

Как отметил Киссинджер, причиной борьбы между Вашингтоном и Пекином стало возникновение новых технологий, изменивших геополитический ландшафт. Дипломат убежден, что США пора признать изменения современного мира, который слишком сложен для того, чтобы одно государство продолжало одновременно удерживать гегемонию и в экономике, и в стратегической сфере.

Весной Генри Киссинджер спрогнозировал политический и экономический хаос из-за пандемии коронавируса. По мнению дипломата, кризис, вызванный распространением COVID-19, может затянуться на долгие годы. Киссинджер убежден, что странам нужно не только бороться с пандемией, но и создавать «поствирусный» мировой порядок.