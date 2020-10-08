Слава объяснила «расставание» Тимати с Решетовой и участие в «Холостяке»

Москва, 8 октября. Певица Слава заявила, что участие рэпера Тимати в шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ — это «лживый пиар». Артистка не верит, что Тимати и Анастасия Решетова расстались, пишет «Телепрограмма».

Слава считает, что у рэпера с Решетовой «все хорошо». Они по-прежнему любят друг друга и воспитывают общего ребенка, добавила звезда.

«Но просто Тиман себя пиарит в преддверии нового альбома», — объяснила певица.

Артистка призвала поклонников не волноваться, поскольку на таких скандалах стоит шоу-бизнес. При этом Слава заявила, что слушатели «слепо верят» в то, что им показывают звезды. Эти манипуляции необходимы, чтобы «разогреть» публику.

Слава добавила, что такая же история у Сергея Тарзана Глушко и его супруги Наташи Королевой. Просто паре приходится «хайповать на грязи», поскольку Королева теряет былую популярность.

По мнению певицы, такое «творчество» неправильно. Настоящие артисты должны привлекать внимание слушателей своими песнями, а не ложью.

Напомним, что о расставании Решетовой и Тимати стало известно почти месяц назад. Однако таблоиды замечают, что пара по-прежнему живет вместе.

Ранее скандальный блогер Лена Миро раскритиковала Анастасию Решетову и Алену Шишкову, которые растят детей от Тимати, за то, что они «стали выносить сор из избы». Шишкова написала в соцсетях, что она была беременна, а Решетова уже крутила роман с рэпером.