Эксперт предупредил, что игры с «Северным потоком — 2» выйдут Европе боком

Москва, 8 октября. Политические игры, которые ведут европейские политики, пытаясь затормозить реализацию проекта «Северный поток – 2» обернутся серьезной проблемой для Германии и Нидерландов. Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» предупредил эксперт в области энергетической промышленности, главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич, пишет «Политнавигатор».

По его словам, Берлин и Амстердам с нетерпением ждут введения в эксплуатацию российского газопровода из России, ведь отказ от СП-2 опасен для европейской энергетики.

Он напомнил, что Берлин планирует через несколько лет полностью отказаться от угольных и атомных электростанций, а также перевести свое производство на энергоносители, отвечающие экологической безопасности.

Кроме того, эксперт указал на проблемы, которые вскоре могут возникнуть у Нидерландов, ведь страна почти выработала весь запас газа, добываемого из Гронингенского месторождения. Сейчас Амстердам перестраивает свой газовый комплекс под использование энергоресурсов из России Норвегии.

«И это может стать проблемой Голландии, у которой заканчивается Гронинген, и которой надо перестраивать свою газовую систему на прием газа из Норвегии и из России», — заметил Марцинкевич.

Специалист подчеркнул, что энергетика не зависит от политики, и европейские страны (в частности, ФРГ и Нидерланды) могут столкнуться с серьезными проблемами, если «Северный поток – 2» не будет завершен и введен в эксплуатацию.

«То есть газ реально нужен. Политики играют в свои игры, а европейские энергетики не понимают происходящего», – резюмировал Борис Марцинкевич.

Ранее один из официальных представителей бундестага сообщил что немецкие власти поддерживают реализацию проекта «Северный поток – 2», заверяя, что строительство газопровода будет завершено. 6 октября «Газпром» заявил, что строительство газопровода будет завершено в скорейшие разумно возможные сроки.

По последним данным, российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Мукран и направилось в сторону Калининграда. Предполагается, что там корабль может быть дооснащен специальным оборудованием, с помощью которого будет производиться достройка СП-2.