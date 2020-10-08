Мишустин потребовал от министров придерживаться сроков по поручениям Путина

Москва, 8 октября. Глава правительства России Михаил Мишустин потребовал от министров придерживаться сроков по поручениям президента страны Владимира Путина, передает РИА Новости.

Премьер-министр отметил, что особое внимание необходимо обращать на давние поручения главы государства.

«Давайте не будем доводить ситуацию, чтобы президенту приходилось делать публичные замечания членам правительства», — сказал руководитель Кабмина РФ.

Во вторник президент отчитал правительство за невыполненное поручение, касавшееся оптимизации законодательства в сферах образования, физкультуры и спорта. Задачу необходимо было выполнить еще в конце прошлого года.

Ранее Мишустин рассказал, что регионам направят еще около 10 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми. Кроме того, правительство продолжит поддерживать соцработников стационарных учреждений, в которых действует посменный режим работы.