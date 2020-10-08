СМИ сообщили, сколько Рудковская и Плющенко заплатили суррогатной матери

Москва, 8 октября. Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко отдали за услуги суррогатной матери, которая родила им сына Арсения, около пяти миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Курятник».

Рудковская на протяжении нескольких лет наблюдалась у элитного столичного врача — Эльвиры Исаевой. Чтобы выяснить шансы на беременность, у продюсера взяли 10 яйцеклеток и после генетического анализа выяснилось, что только одна из них пригодна.

Это заставило Плющенко и Рудковскую заняться поисками подходящей кандидатуры для суррогатного материнства. 4,9 миллиона получила суррогатная мать, которая ранее вынашивала ребенка и для президента Федерации фитнес-аэробики Ольги Слуцкер. По информации источника, в эту сумму входила вся процедура, включая гонорар суррогатной матери, а также медицинская и юридическая помощь. Кроме того, звездная пара контролировала беременность на последних сроках всесторонне — суррогатная мать жила в их доме последние месяцы беременности. С ней у Рудковской и Плющенко был заключен договор, в котором были прописаны все условия законной передачи ребенка.

Звездная пара в очередной раз стала родителями 1 октября. Рудковская не скрывала, что они прибегли к услугам суррогатного материнства. Младшему сыну звездного продюсера едва больше недели от роду, а окружающие его вещи уже вызывают скандальные обсуждения в Сети. В частности, возмущение у подписчиков вызвала коляска от Dior за 500 тысяч рублей, фотографию с которой уже опубликовала звезда. Большинство фолловеров сошлись во мнении, что и младший ребенок Рудковской, как и Гном Гномыч, с детства станет носить исключительно брендовые вещи. Многие подписчики продюсера выражают глубокое сожаление, что «Сашенька растет барахольщиком».