Приступы зависти. Роман Носиков об истинных целях антироссийских санкций

Колумнист ФАН объясняет истинную цель антироссийских санкций и указывает, в чем принципиальное отличие подходов к этому вопросу в США и Европе.

CNN ликует:

«Великобритания, Франция и Германия планируют ввести адресные санкции против России после того, как международный наблюдательный совет по химическому оружию подтвердил, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Действительно, вчера МИД Германии и Франции назвали новые санкции против России в связи с делом Навального неизбежными.

«Франция и Германия неоднократно призывали Россию пролить свет на обстоятельства этого преступления и на тех, кто его совершил. Россия пока не предоставила убедительных объяснений», — говорится в заявлениях МИД.

У российского гражданина, наблюдающего за всем этим шабашем, возникают вопросы. Во-первых — почему Европа так одержима антироссийскими санкциями? С США-то все понятно, а Европе-то зачем портить с нами отношения?

А во-вторых — когда все это кончится?

Для того чтобы правильно ответить на эти два вопроса, нужно задать себе сначала третий:

Когда все это началось?

Наши сограждане либерально-светлолицепожатного толка очень любят указывать в качестве начала антироссийских санкций кризис на Украине. Это дает им возможность заявлять, что во всех наших международных трениях виноват лишь российский режим и его действия в отношении Украины.

Мило.

Но не правда.

Точно такая же неправда как то, что Вторая мировая началась с агрессии Германии в отношении Польши в 1939 году. На самом деле к этому моменту Вторая мировая уже шла в Азии полным ходом. Уже произошла Нанкинская резня. В 1939 начались военные действия в Европе.

Так вот и санкции начались отнюдь не после реинкорпорации Крыма.

Если припоминать всю (именно всю) историю антироссийских санкций, то, пожалуй, самым первым разом будет технологическая блокада Московского царства Ливонским орденом при Иване Грозном.

Ливонский орден, чтобы ограничить и замедлить техническое и экономическое развитие России, устроил облаву на европейских мастеров, которых по заданию Ивана Грозного в Европе завербовал немецкий мастер Ганс Шлитте. Все мастера были Ливонским орденом фактически обращены в рабство, а Шлитте казнен. Это стало одной из причин начала Ливонской войны.

Нынешний же виток антироссийских санкций начался одновременно со вступлением России во Всемирную торговую организацию. Это вступление позволяло России рассчитывать на равный доступ к рынкам, ресурсам, технологиями и финансовым инструментам.

Практически мгновенно после этого в США был принят «закон Магницкого», который ограничивает доступ России именно к этим сферам. С тех пор Россия «дала» множество самых разных поводов для санкций. Но эти санкции всегда носили один и тот же характер — они ограничивали России доступ к кредиту, к технологиям и рынкам.

Между Европой и США есть только одно принципиальное различие в подходе к антироссийским санкциям — вопрос о поставке российских энергоносителей в Европу. Европа желает их сохранить и усилить, а США — прекратить. Эта разница продиктована разницей в конечных целях американской и европейской политик.

США борются не только с Россией, но и с Европой, а так же за Европу. Во-первых, США хотят обеспечить себе европейский рынок энергоносителей для своего дорогого сжиженного сланцевого газа. А во-вторых, США хотят ограничить европейское развитие и сохранить свою технологическую гегемонию.

Европа же как раз желает получить доступ к российским дешевым энергоносителям. Но при этом сохранить свое технологическое и экономическое превосходство над Россией, законсервировать ее как свой сырьевой придаток и не позволить России вырасти в конкурента Европы на мировом рынке в области высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Именно отсюда и происходит разница в американском и европейском подходах к антироссийским санкциям.

США и Европа одинаково сильно бьют по нашему авиапрому и электронной промышленности, по доступу к кредитам и рынкам, но полностью противоположны в вопросе поставок углеводородов.

Российский ответ на такую политику — много работать, не роптать и укреплять экономику и армию. Укреплять международные структуры и усиливать в них роль развивающихся стран, связанных с Россией общими политическими и экономическими интересами.

Поиск альтернативных путей доступа к ресурсам и поиск чувствительных слабых мест «партнеров» по большой игре. В этой области Россия достаточно много добилась в Южной Америке и африканских станах, что вызывает у «партнеров» приступы зависти и бешенства, выражающихся в поисках компромата на «российских наемников».

Пандемия коронавируса, вторая волна которой сейчас накатывается на мир, внесла серьезнейшие коррективы в секционную борьбу.

Самые страшные потери на данный момент понесли США. Это потери и экономические, и демографические, и репутационные. Это заставляет США усиливать давление и вести себя в области международной политики все более агрессивно.

Однако есть мнение, что скоро США будет не до внешнего мира. Предвыборная борьба Джо Байдена и Дональда Трампа приобрела все черты зарождающейся гражданской войны. Обе стороны фактически заранее отказались признавать поражение на грядущих выборах. Это дает России окно возможностей для того, чтобы поговорить с Европой о ее санкциях по душам наедине.

Есть мнение, что сообразительность европейских лидеров ничем не уступает сообразительности Паши Эмильевича из «12 стульев».

Впрочем, поживем — увидим.