Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Глюк

Стокгольм, 8 октября. Американская поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе. Об этом сообщается на сайте NobelPrize.org.

«Нобелевская премия по литературе 2020 года была присуждена Луизе Глюк «за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным», — говорится в сообщении.

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

Глюк живет в Кембридже (штат Массачусетс). Она является не только поэтессой, но и профессором английского языка в Йельском университете. Как автор американка дебютировала в 1968 году и уже вскоре была признана одним из самых выдающихся поэтов в современной литературе США. Глюк имеет несколько престижных наград, в числе которых Пулитцеровская премия (1993) и Национальная книжная премия (2014).

В 2019 году Нобелевскую премию по литературе получили сразу двое: автор из Польши Ольга Токарчук и писатель из Австрии Петер Хандке.

Ранее стало известно, что Нобелевская премия в области физиологии и медицины была присуждена ученым Харви Альеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу, которые занимались исследованием гепатита С.

Накануне эту престижную награду получили ученые Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудне в области химии — за разработку методов редактирования генома.

В четверг в Госдуме рассказали, что есть предложение номинировать в 2021 году на Нобелевскую премию российских ученых, разработавших первую в мире вакцину против коронавируса.