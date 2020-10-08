Крутой заявил, что Собчак едва не довела Лещенко до самоубийства

Москва, 8 октября. Композитор Игорь Крутой заявил, что эстрадный певец Лев Лещенко «хотел покончить с собой» после слов Ксении Собчак о том, что артист мог быть разносчиком коронавируса на звездной вечеринке в Москве. Об этом композитор рассказал в YouTube-шоу «Алена, блин!», передает Nation News.

Крутой напомнил, что в конце марта в Москве состоялся банкет в честь юбилея его родной сестры Аллы. На вечеринке присутствовал Лев Лещенко, у которого позднее был диагностирован коронавирус.

Через несколько дней после вечеринки Ксения Собчак заявила, что Лещенко якобы заразил огромное количество гостей мероприятия. При этом сам композитор уверен, что данная информация не соответствует действительности.

«Я не люблю вранье», — отметил он.

Крутой также добавил, что заявление Ксении Собчак сильно расстроили Льва Лещенко. Певец позвонил композитору и заявил, что «намерен покончить жизнь самоубийством», если утверждения Собчак подтвердятся.

По его словам, Лещенко не мог смириться с мыслью о том, что он заразил коронавирусом множество друзей и коллег. Крутой подчеркнул, что опасения Собчак не подтвердились и ни один из гостей вечеринки не заболел коронавирусом.