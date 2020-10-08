Актриса Макеева закрутила роман со строителем

Москва, 8 октября. Актриса Анастасия Макеева закрутила роман со строителем. Об этом сообщает интернет-издание «Вечерний курьер».

Актриса рассказала, что из-за пандемии у нее оказалось много свободного времени, и она решила посвятить его строительству. Так, за время самоизоляции ей удалось на тридцати сотках земли практически своими руками воздвигнуть два дома.

«Десять лет назад я купила дачу и начала благоустраивать территорию. Друзья помогали мне. Один дом на 110 квадратных метров уже готов, а второй еще не достроили. Оба здания выполнены в стиле прованс, получилась своего рода французская деревня», — рассказывает актриса.

Артистка не очень любит говорить о своей личной жизни. Третий ее брак с юристом Александром Саковичем был недолгим. Пара тайно поженилась и также тихо развелась. Макеевой около полугода удавалось скрывать новые подробности личной жизни. Как призналась Анастасия, они разлюбили друг друга с мужем, поэтому продолжать отношения не было смысла. Однако по слухам, супруги развелись из-за того, что Сакович ушел от Макеевой к актрисе Екатерине Седик.

Новая любовь девушки не заставила себя долго ждать. Во время строительства дома она познакомилась с одним из строителей, работающих на ее территории. Все началось с того, что молодой человек увидел в руках актрисы дрель и предложил ей свою помощь.

Сейчас девушка вполне счастлива и мечтает лишь об одном — побыстрее вернуться к работе в театре и кино.