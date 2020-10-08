Оперштаб разъяснил детали указа о переходе на удаленку

Москва, 8 сентября. На вопросы о требованиях к переводу работников организаций на удаленную работу ответил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве.

В штабе пояснили, что вопрос касается всех организаций, а не представителей конкретных профессий. Кроме того, действующие указания распространяются и на онлайн-магазины.

«В подобных организациях установленные требования могут быть обеспечены за счет персонала, осуществляющего «офисную работу», — уточняется в сообщении.

Оставить на рабочих местах призывают только «критически важных» сотрудников, отсутствие которых может повлечь за собой угрозу жизни, здоровью граждан или ущерб имуществу.

Столичные власти уже обратились к местным промышленным предприятиям с предложением перевести часть сотрудников на удаленную работу. Уточняется, что речь идет о не задействованных в цикле производства людях.

Кроме того, ранее сообщалось, что московские компании и предприятия будут обязаны информировать власти столицы о переводе сотрудников на дистанционный режим работы. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что непредоставление информации будет караться штрафами. Удаленно должны работать не менее 30% сотрудников в каждой компании.