Абзалов рассказал о специфике интеграции РФ и Белоруссии

Москва, 8 октября. России и Белоруссии необходимо провести так называемую экономическую интеграцию в рамках Союзного государства, поскольку этот процесс в значительной степени упростил бы жизнь гражданам двух стран. К такому выводу пришел российский политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, комментируя процесс, который проводится Москвой и Минском в формате надгосударственного общего пространства. В интервью «Украина.ру» он подробно рассказал о специфике интеграции двух государств, а также объяснил, какие вопросы необходимо решить в первую очередь.

Политический эксперт напомнил о существовании различных видов интеграций, которые могут быть реализованы между государствами. В первую очередь речь идет о политическом и экономическом объединении. В случае России и Белоруссии говорить о конфедерации в классическом ее понимании нельзя. Однако власти двух стран должны стремиться к развитию более тесных экономических связей.

«Но речь не идет даже о конфедерации в классическом понимании этого слова, но хотя бы о более серьезной экономической интеграции. Это значительно упростило бы ситуацию для обеих стран и их граждан», — заявил Абзалов.

По словам эксперта, сейчас интеграционные процессы между Россией и Белоруссией реализуются только в документах. Однако государствам необходимо проделать большую работу, чтобы осуществить все задуманные планы. На данный момент два государства пребывают в формате так называемого «условного Союзного государства».

«Понятно, что нынешний формат — это условное Союзное государство, у которого есть бюджет, но по факту это две параллельные системы: ни налоговое законодательство, ни экономическая политика не синхронизированы», — резюмировал политический эксперт.

Ранее израильский политический эксперт Яков Кедми рассказал, когда будет реализована глубокая интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Он назвал несколько важных условий для осуществления подобного процесса.